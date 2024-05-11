Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Coldplay и Стинг призывают освободить от смертной казни иранского рэпера, поддержавшего Украину arrow

Coldplay и Стинг призывают освободить от смертной казни иранского рэпера, поддержавшего Украину

11 мая 2024 15:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Coldplay и Стинг выступили за освобождение иранского рэпера Тумаджа Салехи.
Иранский рэпер Тоомадж Салехи. Фото: instagram.com/toomajofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Более 100 деятелей музыки и культуры, среди которых британская группа Coldplay и певец Стинг, подписали заявление с призывом освободить иранского рэпера Тумаджа Салехи, которого приговорили к смертной казни. Артист организовал акцию протеста в поддержку прав женщин и выпустил клип в поддержку Украины.

Об этом сообщает The Guardian .

Читайте также:

Группа Coldplay и певец Стинг выступили за освобождение иранского рэпера Тумаджа Салехи

Своей музыкой Салехи откровенно поддержал демонстрации, состоявшиеся через несколько месяцев после смерти Махсы Амини, которая умерла под стражей в полиции в 2022 году, после ареста за ношение якобы "ненадлежащего хиджаба".

В сентябре 2022 года он был арестован за протесты и провел год и 21 день в тюрьме, в том числе 252 дня в одиночной камере. После освобождения под залог он признался, что в тюрьме его жестоко пытали.

Через две недели после увольнения, в декабре 2023 года, его снова арестовали и обвинили в "коррупции на Земле".

24 апреля Салехи был приговорен к смертной казни судом города Исфахан. Более 100 деятелей музыки и культуры, среди которых британская группа Coldplay и певец Стинг, решили поддержать рэпера и подписали заявление с призывом освободить его от смертной казни.

"Как художники, музыканты, писатели и ведущие культурные деятели мы солидарны с Тоомаджем Салехи. Мы призываем немедленно отменить его смертный приговор и немедленно освободить его из-под стражи, сняв все остальные обвинения", — говорится в заявлении.

Тумаджа Салехи поддержал Украину. После начала полномасштабного вторжения РФ он выпустил клип, на кадрах которого надел желто-голубую ленту и символически завязал "окровавленные глаза" повязкой.

Напомним, в Китае казнили продюсера чрезвычайно успешного сериала на Netflix. Также известный голливудский актер отсидел 9 лет за решеткой и умер от рака.

Иран
суд
казнь
петиция
рэпер
зарубежные звезды
наказание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина