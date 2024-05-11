Coldplay и Стинг выступили за освобождение иранского рэпера Тумаджа Салехи.

Иранский рэпер Тоомадж Салехи. Фото: instagram.com/toomajofficial/

Более 100 деятелей музыки и культуры, среди которых британская группа Coldplay и певец Стинг, подписали заявление с призывом освободить иранского рэпера Тумаджа Салехи, которого приговорили к смертной казни. Артист организовал акцию протеста в поддержку прав женщин и выпустил клип в поддержку Украины.

Об этом сообщает The Guardian .

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Своей музыкой Салехи откровенно поддержал демонстрации, состоявшиеся через несколько месяцев после смерти Махсы Амини, которая умерла под стражей в полиции в 2022 году, после ареста за ношение якобы "ненадлежащего хиджаба".

В сентябре 2022 года он был арестован за протесты и провел год и 21 день в тюрьме, в том числе 252 дня в одиночной камере. После освобождения под залог он признался, что в тюрьме его жестоко пытали.

Через две недели после увольнения, в декабре 2023 года, его снова арестовали и обвинили в "коррупции на Земле".

24 апреля Салехи был приговорен к смертной казни судом города Исфахан. Более 100 деятелей музыки и культуры, среди которых британская группа Coldplay и певец Стинг, решили поддержать рэпера и подписали заявление с призывом освободить его от смертной казни.

"Как художники, музыканты, писатели и ведущие культурные деятели мы солидарны с Тоомаджем Салехи. Мы призываем немедленно отменить его смертный приговор и немедленно освободить его из-под стражи, сняв все остальные обвинения", — говорится в заявлении.

Тумаджа Салехи поддержал Украину. После начала полномасштабного вторжения РФ он выпустил клип, на кадрах которого надел желто-голубую ленту и символически завязал "окровавленные глаза" повязкой.

Напомним, в Китае казнили продюсера чрезвычайно успешного сериала на Netflix. Также известный голливудский актер отсидел 9 лет за решеткой и умер от рака.