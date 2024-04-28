Суд Ірану засудив до смертної кари репера, який підтримав Україну — подробиці

Іранський репер Томадж Салехі. Фото: скриншот Telegram

Суд засудив відомого іранського репера Тумаджа Салехі до смертної кари. Музикант брав участь в антиурядових протестах 2022-2023 років та активно підтримував Україну.

Про це пише Reuters.

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Салехі у своїх піснях підтримував багатомісячні протести в Ірані в 2022 році. Тоді народні повстання були викликані смертю під вартою в поліції Махси Аміні, 22-річної іранської курдської жінки, заарештованої за нібито неналежне носіння хіджабу.

Іранський репер Томадж Салехі. Фото: скриншот Telegram

Салехі вперше заарештували в жовтні 2022 року після публічних заяв на підтримку загальнонаціональних протестів. У 2023 році його засудили до смертного вироку, однак рішення оскаржили у Верховному суді. Тоді реперу призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

У квітні цього року суд міста Ісфахан переглянув вирок музиканта і засудив його до смертної кари. На оскарження рішення в адвокатів музиканта є всього 20 днів.

Іранський репер Томадж Салехі. Фото: скриншот Telegram

Тумаджа Салехі активно висловлював підтримку Україну у війні з Росією. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він випустив кліп, на кадрах якого вдягнув жовто-блакитну стрічку та символічно зав'язав "закривавлені очі" пов'язкою.

Нагадаємо, в Китаї стратили продюсера надзвичайно успішного серіалу на Netflix. Також відомий голлівудський актор відсидів 9 років за ґратами і помер від раку.