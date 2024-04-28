Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В Ірані засудили до смертної кари репера, який активно підтримує Україну arrow

В Ірані засудили до смертної кари репера, який активно підтримує Україну

28 квітня 2024 14:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Суд Ірану засудив до смертної кари репера, який підтримав Україну — подробиці
Іранський репер Томадж Салехі. Фото: скриншот Telegram
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Суд засудив відомого іранського репера Тумаджа Салехі до смертної кари. Музикант брав участь в антиурядових протестах 2022-2023 років та активно підтримував Україну.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Іранського репера хочуть позбавити життя через антиурядову позицію

Салехі у своїх піснях підтримував багатомісячні протести в Ірані в 2022 році. Тоді народні повстання були викликані смертю під вартою в поліції Махси Аміні, 22-річної іранської курдської жінки, заарештованої за нібито неналежне носіння хіджабу.

Іранського репера засудили до смертної кари
Іранський репер  Томадж Салехі. Фото: скриншот Telegram

Салехі вперше заарештували в жовтні 2022 року після публічних заяв на підтримку загальнонаціональних протестів. У 2023 році його засудили до смертного вироку, однак рішення оскаржили у Верховному суді. Тоді реперу призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

У квітні цього року суд міста Ісфахан переглянув вирок музиканта і засудив його до смертної кари. На оскарження рішення в адвокатів музиканта є всього 20 днів.

Іранський репер підтримав Україну
Іранський репер  Томадж Салехі. Фото: скриншот Telegram

Тумаджа Салехі активно висловлював підтримку Україну у війні з Росією. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він випустив кліп, на кадрах якого вдягнув жовто-блакитну стрічку та символічно зав'язав "закривавлені очі" пов'язкою.

Нагадаємо, в Китаї стратили продюсера надзвичайно успішного серіалу на Netflix. Також відомий голлівудський актор відсидів 9 років за ґратами і помер від раку.

Іран
війна
суд
Україна
репер
закордонні зірки
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри