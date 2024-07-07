Жена Канье Веста появилась в музее без штанов.

Канье Вест с женой. Фото: Backgrid

Жена американского рэпера Канье Веста продолжает удивлять своими образами. Папарацци заметили ее с мужем в музее в Сан-Франциско.

Об этом пишет Daily Maily.

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Жена Канье Уэста, Бьянка Цензори прогулялась вместе с мужем в полупрозрачных колготках без белья и облегающем топе голубого цвета по научному музею в Сан-Франциско в День Независимости. Девушка дополнила свой образ для прозрачными туфлями-лодочками с ремешками и открытым носком. На жене рэпера не было украшений, а свои темные и густые волосы Бьянка собрала в пучок.

Сам Канье был одет в мешковатую белую рубашку и брюки свободного кроя в тон. Дополнил свой наряд рэпер белыми кедами. Акцент его образу добавил черный капюшон, на котором белым было напечатано название музея.

Канье и Бьянка прогуливались по территории музея, осматривая различные галереи и экспонаты.

В какой-то момент пара сидела напротив друг друга за маленьким столиком, рассматривая зеркальную выставку.

Канье Вест с женой в музее. Фото: Backgrid

Канье Вест с женой на прогулке. Фото: Backgrid

Жена Канье Веста Бьянка Цензори в Сан-Франциско. Фото: Backgrid

Напомним, жена Канье Веста примеряла необычный наряд. А также ее обвиняют в том, что она отправляла несовершеннолетним сотрудникам компании Yeezy непристойные материалы.