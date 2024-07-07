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Дружина Каньє Веста прогулялася музеєм у напівпрозорих колготках без білизни

7 липня 2024 09:11
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дружина Каньє Веста з'явилась у музеї без штанів — фото
Каньє Вест з дружиною. Фото: Backgrid
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дружина американського репера Каньє Веста продовжує дивувати своїми образами. Папараці помітили її з чоловіком у музеї в Сан-Франциско.

Про це пише Daily Maily.

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Дружина Каньє Уеста Б'янка Цензорі прогулялася разом з чоловіком у напівпрозорих колготках без білизни та обтислому топі блакитного кольору по науковому музею у Сан-Франциско на День Незалежності. Дівчина доповнила свій образ прозорими туфлями-човниками із ремінцями та відкритим носком. На дружині репера не було прикрас, а своє темне та густе волосся Б'янка зібрала у пучок.

Сам Каньє був одягнений у мішкувату білу сорочку та штани вільного крою в тон. Доповнив своє вбрання репер і білими кедами. Акцент його образу додав чорний капюшон, на якому білим була надрукована назва музею. 

Каньє і Бьянка прогулювалися територією музею, оглядаючи різні галереї та експонати.

В якийсь момент пара сиділа навпроти один одного за маленьким столиком, розглядаючи дзеркальну виставку. 

Дружина Каньє Веста прогулялася музеєм у напівпрозорих колготках без білизни - фото 1
Каньє Вест з дружиною у музеї. Фото: Backgrid
Каньє Вест відпочиває з дружиною
Каньє Вест з дружиною на прогулянці. Фото: Backgrid
Дружина Каньє Веста у новому сміливому образі
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі у Сан-Франциско. Фото: Backgrid

Нагадаємо, дружина Каньє Веста приміряла незвичне вбрання. А також її звинувачують у тому, що вона відправляла неповнолітнім співробітникам компанії Yeezy непристойні матеріали.

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