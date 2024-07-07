Дружина Каньє Веста з'явилась у музеї без штанів — фото

Дружина Каньє Веста прогулялася музеєм у напівпрозорих колготках без білизни
Дружина американського репера Каньє Веста продовжує дивувати своїми образами. Папараці помітили її з чоловіком у музеї в Сан-Франциско.
Про це пише Daily Maily.
Дружина Каньє Веста у відвертому образі
Дружина Каньє Уеста Б'янка Цензорі прогулялася разом з чоловіком у напівпрозорих колготках без білизни та обтислому топі блакитного кольору по науковому музею у Сан-Франциско на День Незалежності. Дівчина доповнила свій образ прозорими туфлями-човниками із ремінцями та відкритим носком. На дружині репера не було прикрас, а своє темне та густе волосся Б'янка зібрала у пучок.
Сам Каньє був одягнений у мішкувату білу сорочку та штани вільного крою в тон. Доповнив своє вбрання репер і білими кедами. Акцент його образу додав чорний капюшон, на якому білим була надрукована назва музею.
Каньє і Бьянка прогулювалися територією музею, оглядаючи різні галереї та експонати.
В якийсь момент пара сиділа навпроти один одного за маленьким столиком, розглядаючи дзеркальну виставку.
Нагадаємо, дружина Каньє Веста приміряла незвичне вбрання. А також її звинувачують у тому, що вона відправляла неповнолітнім співробітникам компанії Yeezy непристойні матеріали.
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