Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодель Кендалл Дженнер выгуляла соблазнительное мини-платье на морозе arrow

Супермодель Кендалл Дженнер выгуляла соблазнительное мини-платье на морозе

20 января 2024 10:28
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Супермодель Кендалл Дженнер выиграла соблазнительное мини-платье на морозе
Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Кендалл Дженнер вышла в люди в мини-платье во время отпуска в Аспене. Хотя в тот вечер на улице была морозная погода и падал снег, красавица не позаботилась о верхней одежде.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Клан Кардашьян посетил престижный курорт

28-летняя модель была замечена, когда вышла из машины в темно-сером мини-платье. Она встречалась со своими старшими сестрами Ким и Хлои Кардашьян, которых также заметили позже. Знаменитости ужинали в элитном японском ресторане Matsuhisa, который является франшизой любимого ресторана Кардашьян-Дженнер Nobu, регулярно посещаемого в Малибу.

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID
Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

 

Модель Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян. Фото: BACKGRID
Модель Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян. Фото: BACKGRID

 

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: BACKGRID
Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: BACKGRID

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID
Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

 

Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID
Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Кендалл выглядела роскошно в платье, обнажавшем одно плечо, а короткая юбка высоко поднималась до бедер, привлекая внимание к длинным стройным ногам модели. После шикарного японско-перуанского ужина Кендалл увидели с ее сестрой Хлои, когда они выбирали шляпы в магазине Kemo Sabe в Аспене. В отличие от Кендалл, обе ее сестры были тепло одеты: Ким в дубленке, а Хлои примеряла шубу.

Ким видели в Аспене после того, как 43-летняя звезда реалити-шоу вернулась на телевидение для еще одного сезона "Американской истории ужасов".

Напомним, рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп.

Ранее Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения.

Ким Кардашьян
Кендалл Дженнер
Хлои Кардашьян
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме