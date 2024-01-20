Супермодель Кендалл Дженнер выиграла соблазнительное мини-платье на морозе

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

Модель Кендалл Дженнер вышла в люди в мини-платье во время отпуска в Аспене. Хотя в тот вечер на улице была морозная погода и падал снег, красавица не позаботилась о верхней одежде.

Об этом пишет Daily Mail.

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28-летняя модель была замечена, когда вышла из машины в темно-сером мини-платье. Она встречалась со своими старшими сестрами Ким и Хлои Кардашьян, которых также заметили позже. Знаменитости ужинали в элитном японском ресторане Matsuhisa, который является франшизой любимого ресторана Кардашьян-Дженнер Nobu, регулярно посещаемого в Малибу.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

Модель Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян. Фото: BACKGRID

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: BACKGRID

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Кендалл выглядела роскошно в платье, обнажавшем одно плечо, а короткая юбка высоко поднималась до бедер, привлекая внимание к длинным стройным ногам модели. После шикарного японско-перуанского ужина Кендалл увидели с ее сестрой Хлои, когда они выбирали шляпы в магазине Kemo Sabe в Аспене. В отличие от Кендалл, обе ее сестры были тепло одеты: Ким в дубленке, а Хлои примеряла шубу.

Ким видели в Аспене после того, как 43-летняя звезда реалити-шоу вернулась на телевидение для еще одного сезона "Американской истории ужасов".

Напомним, рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп.

Ранее Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения.