Женщина среди войны глазами Андре Тана — дизайнер приобщился к оригинальному проекту

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан принял участие в проекте "Женщины среди войны". Тан выступил стилистом съемок инклюзивного календаря.

Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

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По словам дизайнера, ему трудно четко определить, какая украинская женщина сейчас. Ведь на судьбы украинок выпало немало сложных испытаний, изменивших их внутреннее.

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Ко мне обратился проект "Герои бывают разные" с идеей создания инклюзивного календаря "Женщины среди войны" на 2024 год. Мы с командой согласились принять участие, и создали образы для каждой героини. Образы создавались так, чтобы показать прошлое: чем раньше занималась и жила женщина, и нынешнее, что принесла в ее жизнь война. Образы воспроизводят сочетание ожидания общества от женщин и выбор женщины сейчас", — комментирует работу Тан.

Календарь "Женщины среди войны", рассказывает дизайнер, познакомит с украинками, героизм которых очень часто остается без внимания, героинями настоящего, которые мужественно и отважно спасают своих детей, 24/7 собирают средства и закупают все необходимое на передовую, ездят на линию фронта, эвакуируют раненых, описывают погибших, служат минометчицами и остаются женственными и хрупкими.

Напомним, Андре Тан представил "мистическую" коллекцию по мотивам романа Хемингуэя.

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