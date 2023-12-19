Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Женщина среди войны глазами Андре Тана — дизайнер приобщился к оригинальному проекту arrow

Женщина среди войны глазами Андре Тана — дизайнер приобщился к оригинальному проекту

19 декабря 2023 14:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Женщина среди войны глазами Андре Тана — дизайнер приобщился к оригинальному проекту
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дизайнер Андре Тан принял участие в проекте "Женщины среди войны". Тан выступил стилистом съемок инклюзивного календаря.

Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Читайте также:

Андре Тан показал украинок в условиях войны

По словам дизайнера, ему трудно четко определить, какая украинская женщина сейчас. Ведь на судьбы украинок выпало немало сложных испытаний, изменивших их внутреннее.

 

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан показал женщину в условиях войны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Ко мне обратился проект "Герои бывают разные" с идеей создания инклюзивного календаря "Женщины среди войны" на 2024 год. Мы с командой согласились принять участие, и создали образы для каждой героини. Образы создавались так, чтобы показать прошлое: чем раньше занималась и жила женщина, и нынешнее, что принесла в ее жизнь война. Образы воспроизводят сочетание ожидания общества от женщин и выбор женщины сейчас", — комментирует работу Тан.

Календарь "Женщины среди войны", рассказывает дизайнер, познакомит с украинками, героизм которых очень часто остается без внимания, героинями настоящего, которые мужественно и отважно спасают своих детей, 24/7 собирают средства и закупают все необходимое на передовую, ездят на линию фронта, эвакуируют раненых, описывают погибших, служат минометчицами и остаются женственными и хрупкими.

Напомним, Андре Тан представил "мистическую" коллекцию по мотивам романа Хемингуэя.

Ранее Андре Тан рассказал подробности визита Пэрис Хилтон в Киев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме