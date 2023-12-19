Женщина среди войны глазами Андре Тана — дизайнер приобщился к оригинальному проекту
Дизайнер Андре Тан принял участие в проекте "Женщины среди войны". Тан выступил стилистом съемок инклюзивного календаря.
Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Андре Тан показал украинок в условиях войны
По словам дизайнера, ему трудно четко определить, какая украинская женщина сейчас. Ведь на судьбы украинок выпало немало сложных испытаний, изменивших их внутреннее.
"Ко мне обратился проект "Герои бывают разные" с идеей создания инклюзивного календаря "Женщины среди войны" на 2024 год. Мы с командой согласились принять участие, и создали образы для каждой героини. Образы создавались так, чтобы показать прошлое: чем раньше занималась и жила женщина, и нынешнее, что принесла в ее жизнь война. Образы воспроизводят сочетание ожидания общества от женщин и выбор женщины сейчас", — комментирует работу Тан.
Календарь "Женщины среди войны", рассказывает дизайнер, познакомит с украинками, героизм которых очень часто остается без внимания, героинями настоящего, которые мужественно и отважно спасают своих детей, 24/7 собирают средства и закупают все необходимое на передовую, ездят на линию фронта, эвакуируют раненых, описывают погибших, служат минометчицами и остаются женственными и хрупкими.
Напомним, Андре Тан представил "мистическую" коллекцию по мотивам романа Хемингуэя.
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