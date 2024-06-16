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Принц Уильям тепло поздравил короля Чарльза с Днем отца

16 июня 2024 14:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
День отца - Принц Уильям поздравил короля Чарльза III с праздником
Принц Уильям вместе с отцом королем Чарльзом. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принц Уильям трогательно поздравил короля Чарльза III с Днем отца. По этой причине он поделился архивным снимком с детства.

Соответствующая фотография была опубликована на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

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В честь Дня отца в воскресенье, 16 июня, принц Уэльский поделился в социальных сетях снимком из семейного архива. На нем принц Уильям еще совсем маленький мальчик, который играет в саду со своим отцом, королем Чарльзом.

Принц Уильям тепло поздравил короля Чарльза с Днем отца - фото 1
Король Великобритании Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

На фотографии маленький принц Уэльский был одет в синий комбинезон, бело-голубую полосатую футболку, черные туфли и белые носки.

Король Чарльз предстал перед камерой в сером костюме с розовой рубашкой и коричневыми туфлями. Он играл с сыном и передавал ему мячик.

"Счастливого Дня отца, папа. В.", — написал принц Уильям.

Напомним, Кейт Миддлтон впервые после новости о болезни появилась на публике. Также мы писали, кто возглавил рейтинг популярности светских дам королевской семьи.

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отец
принц Уильям
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Великобритания
король Чарльз ІІІ

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