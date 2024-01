Реакция Райана Гослинга на победу сделала его звездой забавных мемов во время кинопремии.

Актер Райян Гослинга. Фото: Reuters

Актер Райан Гослинг недавно взорвал сеть своей реакции на победу саундтрека из фильма "Барби" на одной из кинопремий. Жена звезды, актриса Ева Мендес, тоже отреагировала на мэм с участием ее мужа на церемонии вручения наград Critics Choice Awards 2024 года.

Об этом пишет Daily Mail.

49-летняя Мендес опубликовала пост, на котором изображена реакция Гослинга, и написала в подписи: "Я люблю его!!!".

Среди всех саундтреков к фильму триумф завоевала песня I'm Just Ken. Конкурентами песни были треки Billie Eilish What Was I Made For? и Dua Lipa Dance the Night.

Реакция Райана Гослинга на композицию Барби I'm Just Ken, ставшую лучшей песней на Critics Choice Awards, стала вирусной. Награду со сцены получили создатели трека Марк Ронсон и Эндрю Ваятт.

"Райан Гослинг, это такая же твоя награда, как и наша: ты заставил зрителей влюбиться в эту песню своим...исполнением. Здесь не только Кен, это Барби и Кен, поэтому Марго Робби, спасибо тебе", — сказал со сцены композитор.

Реакция актера Райяна Гослинга. Фото: социальные сети

"Райан Гослинг был смущен, как и все мы, победой песни", — комментируют в сети.

Кто-то сказал, что сухое выражение лица Гослинга было синонимом сущности персонажа, которого он сыграл в фильме.

