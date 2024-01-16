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Реакція Райана Ґослінга на перемогу зробила його зіркою кумедних мемів на кінопремії

16 січня 2024 13:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Реакція Райана Ґослінга на перемогу зробила його зіркою кумедних мемів під час кінопремії
Актор Райян Ґослінга. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актор Райан Ґослінг нещодавно підірвав мережу своєю реакцію на перемогу саундтрека з фільму "Барбі" на одній з кінопремій. Дружина зірки, акторка Єва Мендес, теж відреагувала на мем за участю її чоловіка на церемонії вручення нагород Critics Choice Awards 2024.

Про це пише Daily Mail.

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49-річна Мендес опублікувала допис, на якому зображено реакцію Ґослінга, і написала в підписі: "Я люблю його!!!".

Серед всіх саундтреків до фільму тріумф здобула пісня I'm Just Ken. Конкурентами пісні були треки Billie Eilish What Was I Made For? і Dua Lipa Dance the Night.

 

Реакція Райана Ґослінга на композицію Барбі I'm Just Ken, яка стала найкращою піснею на Critics Choice Awards, стала вірусною. Нагороду зі сцени отримали творці треку Марк Ронсон і Ендрю Ваятт.

"Райан Ґослінг, це така ж твоя нагорода, як і наша: ти змусив глядачів закохатися в цю пісню своїм...виконанням. Тут не тільки Кен, це Барбі та Кен, тому Марго Роббі, дякую тобі", — сказав зі сцени композитор.

 

Реакція актора Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі
Реакція актора Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі
Реакція актора Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі
Реакція актор Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі
Реакція актора Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі
Реакція актора Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі
У мережі коментують реакцію Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі.
У мережі коментують реакцію Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі.
У мережі коментують реакцію Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі.
У мережі коментують реакцію Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі.
У мережі коментують реакцію Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі.
У мережі коментують реакцію Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі.
У мережі коментують реакцію Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі.
У мережі коментують реакцію Райяна Ґослінга. Фото: соціальні мережі.

"Райан Ґослінг був збентежений, як і всі ми, перемогою пісні", — коментують у мережі.

Хтось сказав, що сухий вираз обличчя Ґослінга був синонімом сутності персонажа, якого він зіграв у фільмі.

Нагадаємо, жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".

Раніше закохана Селена Гомес та самотня Наталі Портман завітали на вручення кінопремії

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закордонні зірки
пісня
зірки

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