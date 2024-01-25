Румыния отказалась от участия в Евровидении-2024

Румыния на конкурсе "Евровидение". Фото: Eurovisionworld

После провального результата на "Евровидении-2023", Румыния отказалась участвовать в песенном конкурсе в этом году. Телепродюсеры решили направить деньги на другие проекты.

Об этом сообщает Virgin Radio.

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Совет директоров румынского вещателя TVR провел заседание, на котором обсудил и утвердил бюджет вещателя на 2024 год. Денег на "Евровидение" не выделили. Это решение было принято лишь пятью голосами. Остальные четыре воздержались, еще четверо высказались против прощания с песенным конкурсом.

В этом году TVR направит средства на другие приоритетные производства и проекты. В их числе, в частности, трансляция летних Олимпийских игр в Париже и продолжение инвестиций в новую штаб-квартиру TVR Craiova.

Румыния участвует в "Евровидении" с 1994 года и с тех пор участвовала 23 раза. Дважды страна занимала третье место, но худший результат был в прошлом году. Представитель Румынии не пробился в финал и получил ноль баллов в полуфинале.

Напомним, ранее мы писали, кто будет вести в прямом эфире Нацотбор на Евровидение-2024, который пройдет 3 февраля. Также мы рассказывали, что Джамала прокомментировала голосование за судей Нацотбора в приложении "Дія".