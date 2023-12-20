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Русалки из "H2O: Просто добавь воды" через 17 лет — их не узнать

20 декабря 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как за 17 лет изменились русалки с H2O: Просто добавь воды — в это трудно поверить
Кадр из сериала "H2O: Просто добавь воды". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В 2006 году на экраны впервые вышел австралийский телесериал о жизни трех русалок под названием "H2O: Просто добавь воды", который сразу полюбила вся молодежь в мире. Если вам интересно, как изменилась жизнь трех девушек из сериала, предлагаем посмотреть.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились актрисы сериала "H2O: Просто добавь воды" за 17 лет.

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Кариба Хейн

Австралийская актриса кино и телевидения сыграла одну из русалок по имени Рикки Чедвик. Скорее всего, эта роль стала главной в ее актерской карьере вместе с игрой в сериале "Большая волна". На съемках Кариба влюбилась в коллегу Джейми Тимони, но через пять лет они разошлись.

После этого актриса считает, что лучше не рассказывать никому о своем счастье, а держать его подальше от публики. Сейчас Карибе Хейн уже 35 лет, она продолжает играть в кино и снимается в рекламе. Кроме того, русалка из "H2O: Просто добавь воды" является моделью, танцовщицей и фотографом.

Кариба Хейн
Кариба Хейн в роли русалки Рикки и сегодня. Фото: Pinterest

Клэр Холт

Молодая австралийская актриса Клэр Холт сыграла очень талантливую русалку по имени Эмма Гилберт. За свою карьеру австралийская телезвезда сыграла еще в нескольких картинах, кроме сериала "H2O: Просто добавь воды". Так, зрители могут знать Клер по игре в таких фильмах, как:

  • Дневники вампира
  • Первородные
  • Наследие

Сейчас Клэр Холт уже 35 лет, она дважды была замужем. В 2018 году она вышла замуж и родила своему мужу дочь и сына. Актриса хотела попробовать себя в музыке, поэтому презентовала даже один свой клип.

Клэр Холт
Клэр Холт в роли Эммы и сейчас. Фото: Pinterest

Фиби Тонкин

Австралийская актриса и модель Фиби Тонкин сыграла роль русалки с уязвимой душой по имени Клео Сертори. Кроме роли в сериале "H2O: Просто добавь воды", Фиби Тонкин зрители могут знать по игре в таких известных фильмах, как:

  • Дневники вампира
  • Первородные

Актрисе сейчас 34 года, она встречалась с Томом Фелтоном, игравшим Драко Малфоя в знаменитом "Гарри Поттере". В последние годы она встречается с музыкантом Алексом Гринвальдом.

Фиби Тонкин
Фиби Тонкин в роли Клео и сегодня. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как изменились актеры "Доктора Хауса" за 19 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как за 39 лет изменились звезды "Полицейской академии".

Также мы сообщали о том, что изменилось в жизни актеров известного "Форреста Гампа".

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