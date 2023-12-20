Как за 17 лет изменились русалки с H2O: Просто добавь воды — в это трудно поверить

Кадр из сериала "H2O: Просто добавь воды". Фото: Pinterest

В 2006 году на экраны впервые вышел австралийский телесериал о жизни трех русалок под названием "H2O: Просто добавь воды", который сразу полюбила вся молодежь в мире. Если вам интересно, как изменилась жизнь трех девушек из сериала, предлагаем посмотреть.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились актрисы сериала "H2O: Просто добавь воды" за 17 лет.

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Кариба Хейн

Австралийская актриса кино и телевидения сыграла одну из русалок по имени Рикки Чедвик. Скорее всего, эта роль стала главной в ее актерской карьере вместе с игрой в сериале "Большая волна". На съемках Кариба влюбилась в коллегу Джейми Тимони, но через пять лет они разошлись.

После этого актриса считает, что лучше не рассказывать никому о своем счастье, а держать его подальше от публики. Сейчас Карибе Хейн уже 35 лет, она продолжает играть в кино и снимается в рекламе. Кроме того, русалка из "H2O: Просто добавь воды" является моделью, танцовщицей и фотографом.

Кариба Хейн в роли русалки Рикки и сегодня. Фото: Pinterest

Клэр Холт

Молодая австралийская актриса Клэр Холт сыграла очень талантливую русалку по имени Эмма Гилберт. За свою карьеру австралийская телезвезда сыграла еще в нескольких картинах, кроме сериала "H2O: Просто добавь воды". Так, зрители могут знать Клер по игре в таких фильмах, как:

Дневники вампира

Первородные

Наследие

Сейчас Клэр Холт уже 35 лет, она дважды была замужем. В 2018 году она вышла замуж и родила своему мужу дочь и сына. Актриса хотела попробовать себя в музыке, поэтому презентовала даже один свой клип.

Клэр Холт в роли Эммы и сейчас. Фото: Pinterest

Фиби Тонкин

Австралийская актриса и модель Фиби Тонкин сыграла роль русалки с уязвимой душой по имени Клео Сертори. Кроме роли в сериале "H2O: Просто добавь воды", Фиби Тонкин зрители могут знать по игре в таких известных фильмах, как:

Дневники вампира

Первородные

Актрисе сейчас 34 года, она встречалась с Томом Фелтоном, игравшим Драко Малфоя в знаменитом "Гарри Поттере". В последние годы она встречается с музыкантом Алексом Гринвальдом.

Фиби Тонкин в роли Клео и сегодня. Фото: Pinterest

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