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Русалки з "H2O: Просто додай води" через 17 років — їх не впізнати

20 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як за 17 років змінилися русалки з H2O: Просто додай води — у це важко повірити
Кадр із серіалу "H2O: Просто додай води". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

У 2006 році на екрани вперше вийшов австралійський телесеріал про життя трьох русалок під назвою "H2O: Просто додай води", який одразу полюбила вся молодь у світі. Якщо вам цікаво, як змінилося життя трьох дівчат з серіалу, пропонуємо вам подивитися.

Новини.LIVE розповідає, як змінилися акторки серіалу "H2O: Просто додай води" за 17 років.

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Каріба Гейн

Австралійська акторка кіно і телебачення зіграла одну з русалок на ім’я Ріккі Чедвік. Скоріш за все, ця роль стала головною в її акторській кар’єрі разом з грою в серіалі "Велика хвиля". На зйомках Каріба закохалася у колегу Джеймі Тімоні, але через п’ять років вони розійшлися.

Після цього акторка вважає, що краще не розповідати нікому про своє щастя, а тримати його якнайдалі від публіки. Зараз Карібі Гейн вже 35 років, вона продовжує грати у кіно і знімається в рекламі. Крім того, русалка з "H2O: Просто додай води" є моделлю, танцівницею і фотографинею.

Кариба Хейн
Каріба Гейн у ролі русалки Ріккі та сьогодні. Фото: Pinterest

Клер Голт

Молода австралійська акторка Клер Голт зіграла дуже талановиту русалку на ім’я Емма Гілберт. За свою кар’єру австралійська телезірка зіграла у ще декількох картинах, крім серіалу "H2O: Просто додай води". Так, глядачі можуть знати Клер за грою у таких фільмах, як:

  • Щоденники вампіра
  • Первородні
  • Спадщина

Зараз Клер Голт вже 35 років, вона двічі була одружена. У 2018 році вона вийшла заміж і народила своєму чоловіку доньку і сина. Акторка хотіла спробувати себе у музиці, тому презентувала навіть один свій кліп.

Клэр Холт
Клер Голт у ролі Емми і зараз. Фото: Pinterest

Фібі Тонкін

Австралійська акторка і модель Фібі Тонкін зіграла роль русалки з вразливою душею на ім’я Клео Серторі. Крім ролі у серіалі "H2O: Просто додай води", Фібі Тонкін глядачі можуть знати за грою у таких відомих фільмах, як:

  • Щоденники вампіра
  • Первородні

Акторці зараз 34 роки, вона зустрічалася з Томом Фелтоном, який грав Драко Малфоя у знаменитому "Гаррі Поттері". Останні роки вона зустрічається з музикантом Алексом Грінвальдом. 

Фиби Тонкин
Фібі Тонкін у ролі Клео і сьогодні. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися актори "Доктора Хауса" за 19 років. 

Раніше ми розповідали про те, як за 39 років змінилися зірки "Поліцейської академії". 

Також ми повідомляли про те, що змінилося в житті акторів відомого "Форреста Ґампа".

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