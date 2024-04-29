Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сальма Хайек поздравила звездную подругу "бандитку" с юбилеем arrow

Сальма Хайек поздравила звездную подругу "бандитку" с юбилеем

29 апреля 2024 09:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сальма Гайек поздравила звездную подругу "бандитку" с юбилеем
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голливудская актриса Пенелопа Крус отметила свое 50-летие. Актриса Сальма Хайек поделилась совместными снимками с Крус по этому случаю.

Фото Хайек выложила в своих социальных сетях.

Читайте также:

Пенелопа Крус отпраздновала юбилей

Сальма и Пенелопа снялись в мексиканском вестерне "Бандитки" в 2006 году. Комедийный боевик Йоахима Реннинга и Эспена Сэндберга с Сэмом Шепардом, Стивом Заном и Дуайтом Йоакамом, получивший ужасные отзывы, заработал в прокате всего 18,3 миллиона долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.

 

"Благодарю тебя, Боже, что послал на Землю особое количество лет назад ангела. Все мы, чьи пути пересекались с ней, знаем, что она сделала нашу жизнь увлекательной, содержательной, вдохновляющей и с такой любовью научила нас солидарности и верности. Спасибо тебе, Пенелопа, за маленьких ангелочков, которых ты родила в этот мир", — написала Хаек под фото.

Пенелопа сохраняет свою молодость, следя за своим питанием, применяя кремы от морщин, принимая биоидентичные гормоны, тренируясь четыре раза в неделю, спит по восемь часов в сутки и медитирует. Крус живет в Мадриде со своим супругом Хавьером Бардемом, с которым в браке 13 лет, и их 13-летним сыном Леонардо и 10-летней дочерью Луной.

Актриса и 55-летний обладатель "Оскара" начали встречаться в 2007 году. До Хавьера Пенелопа встречалась с лауреатом "Оскара" Мэттом Дэймоном, лауреатом "Оскара" Мэттью МакКонахи и четырехкратным номинантом на "Оскар" Томом Крузом.

Напомним, Сальма Хаек показала обнаженную фотосессию. А раньше Сальма Хаек поразила стильным выходом на светском мероприятии.

зарубежные звезды
звезды
Пенелопа Крус
Сальма Хайек

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри