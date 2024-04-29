Сальма Гайек поздравила звездную подругу "бандитку" с юбилеем

Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

Голливудская актриса Пенелопа Крус отметила свое 50-летие. Актриса Сальма Хайек поделилась совместными снимками с Крус по этому случаю.

Фото Хайек выложила в своих социальных сетях.

Читайте также:

Пенелопа Крус отпраздновала юбилей

Сальма и Пенелопа снялись в мексиканском вестерне "Бандитки" в 2006 году. Комедийный боевик Йоахима Реннинга и Эспена Сэндберга с Сэмом Шепардом, Стивом Заном и Дуайтом Йоакамом, получивший ужасные отзывы, заработал в прокате всего 18,3 миллиона долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.

"Благодарю тебя, Боже, что послал на Землю особое количество лет назад ангела. Все мы, чьи пути пересекались с ней, знаем, что она сделала нашу жизнь увлекательной, содержательной, вдохновляющей и с такой любовью научила нас солидарности и верности. Спасибо тебе, Пенелопа, за маленьких ангелочков, которых ты родила в этот мир", — написала Хаек под фото.

Пенелопа сохраняет свою молодость, следя за своим питанием, применяя кремы от морщин, принимая биоидентичные гормоны, тренируясь четыре раза в неделю, спит по восемь часов в сутки и медитирует. Крус живет в Мадриде со своим супругом Хавьером Бардемом, с которым в браке 13 лет, и их 13-летним сыном Леонардо и 10-летней дочерью Луной.

Актриса и 55-летний обладатель "Оскара" начали встречаться в 2007 году. До Хавьера Пенелопа встречалась с лауреатом "Оскара" Мэттом Дэймоном, лауреатом "Оскара" Мэттью МакКонахи и четырехкратным номинантом на "Оскар" Томом Крузом.

Напомним, Сальма Хаек показала обнаженную фотосессию. А раньше Сальма Хаек поразила стильным выходом на светском мероприятии.