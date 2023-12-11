Сальма Гайек ошеломила пышными формами на отдыхе

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек после интенсивных светских мероприятий, которые посещала почти каждый день в течение нескольких недель, отправилась на отдых. Звезда нашла время для пляжной фотосессии, в которой продемонстрировала свои пышные формы.

Фото в купальнике актриса опубликовала в своих социальных сетях.

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Фанаты звезды были в восторге от ее фигуры и засыпали ее комплиментами. Кстати, сама Сальма ранее заявила, что именно снимки в бикини нравятся ее фолловерам больше всего. Актриса убеждает, что ее красота естественна, а секрет отменной физической формы — медитации.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Из-за проблем со здоровьем я пришла к медитации, которую я постоянно развиваю. Я могу делать это часами, потому что ты не чувствуешь времени, и это очень весело. Это действительно ощущение энергии. И она двигается, и танцует внутри вас. Иногда, когда я медитирую, люди говорят мне, когда я выхожу из комнаты: "Боже мой, ты снова выглядишь на 20 лет", — сказала Сальма.

По словам Хайек, она не против аппаратных процедур. Сальма сказала, что использует радиочастотные и микрочастотные аппараты, чтобы подтянуть кожу, и считает, что добивается лучших результатов благодаря своей практике медитации.

"Люди, работающие с машинами, говорят, что результатов, которые я получаю, они не получают с другими людьми. Когда я некоторое время не медитирую, угадайте что? Не только начинает падать лицо, но и моя грыжа межпозвонкового диска, проблемы в моей шеи, проблемы в моих бедрах, мои лодыжки — все возвращаются. Я начинаю ломаться", — сказала она.

Сальма сказала, что ее муж Франсуа-Анри Пино, 61 год, скептически относился к ее медитации против старения.

Частотные аппараты для ухода за кожей используют высокочастотные электрические токи для таких заболеваний кожи как угри, морщины, целлюлит и расширенные поры. Машины производят тепло, усиливающее рост коллагена, приток крови и циркуляцию в зоне воздействия.

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