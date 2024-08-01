Сальма Гайек в бикини на шестом десятке доказала, что она одна из самых соблазнительных женщин мира

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась новыми фотографиями в бикини. На снимках 57-летняя актриса позирует в зеленом купальнике у бассейна.

Фотографии звезда показала в Instagram.

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Актриса и супруга миллиардера Франсуа-Анри Пино находится в отличной форме и иногда делится с фанатами снимками в бикини. Фолловеры в восторге от фигуры актрисы. Один из них назвал знаменитость "одной из самых горячих женщин на Земле".

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек на отдыхе. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Жду августа!", — прокомментировала публикацию сама звезда.

"57 лет и все еще одна из самых горячих женщин на планете", "Королева", "Горячая мама с большим сердцем", "Арестуйте ее за ускорение глобального потепления!", "Стареет как хорошее вино", — пишут пользователи в комментариях.

В прошлом году звезду заподозрили, что она делала пластические операции — фолловеры заметили, что Сальма почти не меняется с возрастом. Но на самом деле секрет красоты 56-летней знаменитости состоит в использовании специального крема. Об этом сама актриса рассказала во время одного из интервью.

В 2007 году у актрисы родилась дочь Валентина Палома Пино, когда она была обручена с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Хаек и 61-летний генеральный директор поженились в 2009 году.

Напомним, Сальма Хайек похвасталась роскошной фигурой в отпуске. А раньше мы писали, что Сальма Хайек поздравила свою подругу "бандитку" с днем рождения.