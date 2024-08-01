Сальма Гайєк у бікіні на шостому десятку довела, що вона одна з найспокусливіших жінок світу

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Голлівудська акторка Сальма Гайєк поділилася новими фото у бікіні. На знімках 57-річна актриса позує у зеленому купальнику біля басейну.

Світлини зірка показала у Instagram.

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Акторка та дружина мільярдера Франсуа-Анрі Піно знаходиться у чудовій формі і іноді ділиться з фанатами знімками у бікіні. Фоловери в захваті від фігури актриси. Один із них назвав знаменитість "однієї з найгарячіших жінок на Землі".

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк на відпочинку. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Чекаю серпня!", — прокоментувала публікацію сама акторка.

"57 років і все ще одна з найгарячіших жінок на планеті", "Королева", "Гаряча мама з великим серцем", "Заарештуйте її за прискорення глобального потепління!", "Старіє як гарне вино", — пишуть користувачі в коментарях.

Минулого року зірку запідозрили, що вона робила пластичні операції — фоловери помітили, що Сальма майже не змінюється з віком. Але насправді секрет краси 56-річної знаменитості полягає у використанні спеціального крему. Про це сама акторка розповіла під час одного з інтерв'ю.

У 2007 році у актриси народилася донька — Валентина Палома Піно, коли вона була заручена з французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно. Гаєк і 61-річний генеральний директор одружилися в 2009 році.

Нагадаємо, Сальма Гайєк похизувалась розкішною фігурою у відпустці. А раніше ми писали, що Сальма Гайєк привітала свою подругу "бандитку" з днем народження.