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Сальма Хайек засветила роскошные ягодицы в океанских волнах

11 июня 2024 11:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сальма Гайек засветила роскошные ягодицы в океанских волнах
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Сальма Хайек поделилась видео с отдыха. На кадрах Сальма демонстрирует пышные формы в ярком купальнике.

Звезда в социальной сети сделала соответствующий пост по случаю Дня океана.

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Актриса на видео изображена вместе с подругой, с которой весело проводит время в океанских волнах. В подписи актриса сообщила, что отмечает Всемирный день океана.

 

 

Сальма во время интервью в подкасте Kelly Ripa Let's Talk Off Camera в прошлом июне сказала: "Никакого ботокса!" Она приписывает свою молодость любви к "медитации" и "частотным аппаратам".

В прошлом году звезду заподозрили, что она делала пластические операции — фолловеры заметили, что Сальма почти не меняется с возрастом. Но на самом деле секрет красоты 56-летней знаменитости состоит в использовании специального крема. Об этом актриса рассказала во время одного из интервью.

"Я использую крем с ингредиентом, который применяют во время первой помощи при ожогах. Он полностью восстанавливает кожу, но его можно найти только в Мексике. Именно поэтому я до сих пор не использовала ботокс и филлеры", — поделилась красавица.

Напомним, Сальма Хаек снялась сразу для трех обложек глянца. А раньше супермодели Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски стали звездами боди-позитивной рекламы купальников.

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Сальма Хайек
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