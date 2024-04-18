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Супермоделі Хадід та Ратаковські знялись у бодіпозитивній рекламі Victoria's Secret

18 квітня 2024 14:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Супермоделі Хадід та Ратаковські знялись у бодіпозитивній рекламі Victoria's Secret
Супермоделі Джіджі Хадід та Палома Елсессер у новій рекламі популярного бренду. Фото: instagram.com/gigihadid/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Емілі Ратаковські продемонструвала свій підтягнутий прес у новій кампанії купальників для Victoria's Secret. Разом з нею знялась у промо супермодель Джіджі Хадід. Також були у зйомках задіяні дівчата різної комплекції.

Про це пише Daily Mail.

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32-річна Емілі позувала на білосніжному пляжі з пальмами. Також у новій літній кампанії 2024 була помічена модель Vogue Джіджі Хадід. Це колекція називається The Escape To Summer для Victoria's Secret.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

У статті для Glamour UK модель, яку часто критикують за її зовнішній вигляд, сказала, що відмовляється засуджувати інших жінок.

Автор книги "Моє тіло" сказала, що їй не так важливо, що про неї думають люди, як раніше.

"Я навчилася визначати пріоритет свого щастя, ймовірно, завдяки своєму синові", — пояснила вона.

Джіджі Хадід продемонструвала свою чудову фігуру, позуючи для бренду Victoria's Secret.

 

 

 

 

Супермоделі Хадід та Ратаковські знялись у бодіпозитивній рекламі Victoria's Secret - фото 1
Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

 

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/
Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

 

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/
Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

 

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/
Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

 

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/
Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

 

Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/
Супермодель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

Донька Йоланди Хадід поділилася з InStyle: "Я вибираю купальники залежно від того, як виглядає мій день у воді. Якщо я збираюся грати піском із донькою чи грати у волейбол, я беру купальник, який покриває максимально тіло. Але якщо я маю час засмагнути і хочу виглядати мило, я люблю щось кольорове, візерункове та зухвале".

Раніше Джіджі позувала для  колекції свого власного бренду Guest in Residence весна/літо 2024.

Нагадаємо, Сальма Гаєк показала фото юності. А раніше Сальма Гаєк влаштувала фотосесію у купальнику.

Джіджі Хадід
модель
закордонні зірки
зірки

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