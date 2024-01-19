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Сальма Хайек произвела фурор в сети обнаженной фотосессией

19 января 2024 13:32
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Сальма Гайек произвела фурор в сети обнаженной фотосессией
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Сальма Хайек поделилась серией откровенных фотографий. Звезда выложила фотосессию в стиле "ню", сделанную много лет назад.

Об этом стало известно из социальной сети красавицы.

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57-летняя актриса выложила пикантные фото с 1990-х годов, где она позировала полностью обнаженной в постели с серебристыми простынями и сиреневым боа. На вид звезде было лет двадцать, поскольку она носила вьющиеся черные волосы. Жена французского бизнесмена-миллиардера Франсуа-Анри Пино пошутила, что демонстрирует фолловерам свой "лучший вид".

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Вскоре после того, как Сальма опубликовала пост, ее коллеги и другие звезды среди которых Камила Кабельо, Кейт Хадсон, Блейк Лайвли, Мелани Гриффит, Джереми Реннер, Кармен Электра, Джоан Смоллз и Линда Евангелиста в соцсети отдали свои "лайки".

Снимки были сделаны фотографом Карен Хилл, которая также работала с Джейкобом Элорди и Сереной Уильямс.

"Некоторые говорят, что никогда не оглядывайся назад, но иногда это лучший вид", — прокомментировала кинозвезда свой пост.

Сальма гордится тем, что имеет натуральную красоту.

"Я использую ингредиент под названием Tepezcohuite, который используют в Мексике для пострадавших от ожогов, потому что он полностью регенерирует кожу, и никто в Штатах не использует этот ингредиент кроме нас. Вот почему у меня нет ни ботокса, ни пилингов, ни филеров", — рассказала Сальма.

Напомним, роскошная Жизель Бюндхен показала в золоте супермодельную фигуру.

Ранее пышнотелая Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян.

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