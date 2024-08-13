Сандра Буллок впервые после потери любимого обратилась к фанатам по случаю своего юбилея

Сандра Буллок с женихом Брайаном Рэндаллом. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/

Голливудская актриса Сандра Буллок порадовала поклонников, когда неожиданно на телевидении рассказала о том, что ей исполняется 60. Звезда появилась на публике всего через год после смерти ее партнера Брайана Рэндалла.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса, отпраздновавшая свой день рождения 26 июля, появилась на шоу Today для записи специального видеообращения для ведущей Ходы Котб, отметившей свое 60-летие 9 августа.

Hoda Kotb gets apriprise birthday message from Sandra Bullock! 🥹 pic.twitter.com/vM7PsM99F6 — TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) August 12, 2024

Буллок, потерявшая своего партнера Брайана 5 августа прошлого года, призналась, что чувствовала себя "слишком уставшей", но также описала свое новое десятилетие как "прекрасное".

"Люди, кажется, хотят, чтобы мы боялись возраста, как можем выглядеть. Оказывается, это замечательно, это очень потрясающе", — рассказала Буллок и поздравила подругу.

Буллок является матерью двух детей, Луи и Лейлы, которых она усыновила в 2010 и 2015 годах. Звезда "Мисс Конгениальность" сосредоточилась на своих детях. Буллок встречалась с Рэндаллом с 2015 года до его смерти в возрасте 57 лет в августе 2023 года, и актриса называла его "любовью всей своей жизни".

Источник, близкий к подруге Буллок, 55-летней Дженнифер Энистон, рассказал People: "Сейчас у нее все хорошо. Ее дети невероятны. Она очень счастлива быть мамой. Ее друзья оказали ей необходимую поддержку как во время его болезни, так и после нее. Она благодарна за всю любовь".

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