Сандра Буллок вперше після втрати коханого звернулась до фанатів з нагоди свого ювілею

Сандра Буллок з нареченим Брайяном Рендаллом. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/

Голлівудська актриса Сандра Буллок порадувала шанувальників на телебаченні та розповіла про те, що їй виповнюється 60. Зірка з'явилась на публіці лише через рік після смерті її партнера Браяна Рендалла.

Про це пише Daily Mail.

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Актриса, яка відсвяткувала свій день народження 26 липня, з'явилася на шоу Today для запису спеціального відеозвернення для ведучої Ходи Котб, яка відзначила своє 60-річчя 9 серпня.

Hoda Kotb gets a surprise birthday message from Sandra Bullock! 🥹 pic.twitter.com/vM7PsM99F6 — TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) August 12, 2024

Буллок, яка втратила свого партнера Браяна 5 серпня минулого року, зізналася, що почувалася "надто втомленою", але також описала своє нове десятиліття як "чудове".

"Люди, здається, хочуть, щоб ми боялися віку, як можемо виглядати. Виявляється, це чудово, це дуже приголомшливо", — розповіла Буллок і привітала подругу.

Буллок є мамою двох дітей, Луї і Лейли, яких вона усиновила в 2010 і 2015 роках. Зірка "Міс Конгеніальність" зосередилася на своїх дітях. Буллок зустрічалася з Рендаллом з 2015 року до його смерті у віці 57 років у серпні 2023 року, і актриса називала його "коханням усього свого життя".

Джерело, близьке до подруги Буллок, 55-річної Дженніфер Еністон, розповіло People: "Зараз у неї все добре. Її діти неймовірні. Вона дуже щаслива бути мамою. Її друзі надали їй необхідну підтримку як під час його хвороби, так і після неї. Вона вдячна за всю любов".

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