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Санта Димопулос потрясла обнаженной фотосессией на Бали

8 января 2024 17:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Санта Димопулос потрясла обнаженной фотосессией на Бали
Бизнесвуман Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Санта Димопулос поделилась кадром с новой откровенной фотосессии. Звезда отправилась на отдых на Бали, и не теряла времени зря.

В социальной сети Санта опубликовала откровенную фотографию.

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На фото, показанном Санта, она позирует "ню" под каплями воды. Как отметила автор фотосессии, съемка получилась плодотворной.

"Красота, котору не пришлось даже ретушировать", — подписала фотографию Санта.

 

Бизнесвуман Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бизнесвуман Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Димопуос не редко делится с фолловерами смелыми фотосессиями из разных экзотических уголков. А накануне нового года она сделала пост, в котором поблагодарила за прошлое.

"Этот год был самым сложным для меня, здесь я не делилась происходящим, но внутри меня произошла смерть и перерождение. Я благодарна себе за то, что ушла в познание и глубину. Что вышла из триады страх-стыд-вина и ушла в благодарность всему, что случилось со мной, это привело меня туда, где я есть. Благодарна Вселенной и Богу за чудеса, которые являют мне. Благодарна своей семье за понимание и безусловную поддержку. Благодарна учителям и наставникам. Декабрь — целая жизнь для меня…Впервые чувствую как вышла за свои рамки, пришла к себе и своей природе. Желаю каждому из вас стать Творцом, реализовать Божий промысел, анализировать и в то же время пребывать в настоящем, постоянно подстраиваясь под перестраиваемую реальность, не теряя внутренних опор, любви и божественного внутри. Изменяя себя мы меняем мир", — сказала Димопулос.

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