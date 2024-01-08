Санта Димопулос потрясла обнаженной фотосессией на Бали
Певица Санта Димопулос поделилась кадром с новой откровенной фотосессии. Звезда отправилась на отдых на Бали, и не теряла времени зря.
В социальной сети Санта опубликовала откровенную фотографию.
Смелая съемка Санты Димопулос
На фото, показанном Санта, она позирует "ню" под каплями воды. Как отметила автор фотосессии, съемка получилась плодотворной.
"Красота, котору не пришлось даже ретушировать", — подписала фотографию Санта.
Димопуос не редко делится с фолловерами смелыми фотосессиями из разных экзотических уголков. А накануне нового года она сделала пост, в котором поблагодарила за прошлое.
"Этот год был самым сложным для меня, здесь я не делилась происходящим, но внутри меня произошла смерть и перерождение. Я благодарна себе за то, что ушла в познание и глубину. Что вышла из триады страх-стыд-вина и ушла в благодарность всему, что случилось со мной, это привело меня туда, где я есть. Благодарна Вселенной и Богу за чудеса, которые являют мне. Благодарна своей семье за понимание и безусловную поддержку. Благодарна учителям и наставникам. Декабрь — целая жизнь для меня…Впервые чувствую как вышла за свои рамки, пришла к себе и своей природе. Желаю каждому из вас стать Творцом, реализовать Божий промысел, анализировать и в то же время пребывать в настоящем, постоянно подстраиваясь под перестраиваемую реальность, не теряя внутренних опор, любви и божественного внутри. Изменяя себя мы меняем мир", — сказала Димопулос.
Напомним, "Баффи" Сара Мишель Геллар ошеломила роскошной фигурой в ярком купальнике.
Ранее супруга звезды "Трансформеров" поразила подтянутым телом в бикини.
Читайте Новини.LIVE!