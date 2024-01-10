Саша Бо закрыла сбор на авто для ЗСУ, но его украл военный из АТО
Популярная блогер Саша Бо рассказала, что автомобиль для ЗСУ, на который они собирали с подписчиками, так и не доехал до бойцов. Посредник, который должен был увезти мобильное СТО, оставил его себе.
Звезда рассказала о горькой ситуации в instagram.
Саша Бо разочарована тем, что машину для ЗСУ украл посредник
Блогер Саша Бо рассказала, как ее обманул посредник и украл немало благотворительных автомобилей себе.
Она вместе с благотворительным фондом "Тарнавских" собрала 848 750 гривен, на которые было оборудовано мобильное СТО для украинских военных.
Автомобиль еще 31 августа 2023 года был готов к отправке, однако этого не произошло. Увезти его на следующий день должен был Чепура Александр, представившийся военным АТО.
"Мобильное СТО, на которое мы с вами собрали, стоит во дворе этого мужчины. Александр. Более того, у него во дворе около 4-х авто для ВСУ, которые он просто держит! Саша представился военным из АТО. Больше того, у него есть своя общественная организация. Наш фонд заключил с ней договор и помог выполнить запрос", — рассказала Саша Бо.
Блогер, по ее словам, несколько раз пыталась поинтересоваться у посредника, отправили ли машину, однако он постоянно говорил, что на востоке и не может говорить. Так произошло и позавчера, 8 января, когда история приобрела медийность и Саша Бо попыталась еще раз с ним поговорить. Он сообщил, что занят и его нет в городе.
Уже вечером этого же дня блогер вместе с мужем случайно встретили его возле супермаркета. Он рассказал, что произошло.
По его словам, машина не отправилась на восток, потому что брат Александра погиб на войне и во время похорон в кортеж врезался пьяный водитель. Именно в кроссовер, на который собирала блогер, но в тот момент за рулем сидел сам Александр. Он использовал автомобиль в своих целях вместо того, чтобы отправить военным на фронт.
Посредник Александр украл не один автомобиль
По словам блогера, на его дворе стоит минимум четыре авто. Также ее подписчики начали сбрасывать ей информацию, что этот волонтер и военный обманул не только ее, но и местную франковскую церковь.
"У нас есть подозрения, чего столько машин он прячет на улицах Франковска. Но я не могу сейчас делать громкие заявления", — интригующе заявила Саша Бо.
Блогер настроена решительно. Она сказала, что будет привлекать к этому делу и полицию, и журналистов. Саша Бо заверила, что авто заберет как можно скорее.
"Мы добьемся справедливости. Сначала заберем авто, на которое мы с вами собирали средства. Там еще был пикап, который Александр разбил, когда катался по Франковску. Я в шоке. Меня трясет всю", — рассказала блогер.
Также блогер извинилась перед людьми, которые донатили на этот сбор. Ей грустно, что доверилась не тому посреднику.
"Простите, что я поверила не тем людям, но я разберусь. Мне стыдно из-за этого перед вами", — написала девушка.
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