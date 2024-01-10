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Саша Бо закрыла сбор на авто для ЗСУ, но его украл военный из АТО

10 января 2024 14:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Саша Бо закрыла сбор на авто для ЗСУ, но его украл военный из АТО
Саша Бо около мобильного СТО. Фото:instagram.com/sashaabo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярная блогер Саша Бо рассказала, что автомобиль для ЗСУ, на который они собирали с подписчиками, так и не доехал до бойцов. Посредник, который должен был увезти мобильное СТО, оставил его себе.

Звезда рассказала о горькой ситуации в instagram.

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Блогер Саша Бо рассказала, как ее обманул посредник и украл немало благотворительных автомобилей себе.

Она вместе с благотворительным фондом "Тарнавских" собрала 848 750 гривен, на которые было оборудовано мобильное СТО для украинских военных.

Сторез Саши Бо
Мобильное СТО, которое купил фонд Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Автомобиль еще 31 августа 2023 года был готов к отправке, однако этого не произошло. Увезти его на следующий день должен был Чепура Александр, представившийся военным АТО.

"Мобильное СТО, на которое мы с вами собрали, стоит во дворе этого мужчины. Александр. Более того, у него во дворе около 4-х авто для ВСУ, которые он просто держит! Саша представился военным из АТО. Больше того, у него есть своя общественная организация. Наш фонд заключил с ней договор и помог выполнить запрос", — рассказала Саша Бо.

Сторез Саши Бо
Сториз Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Блогер, по ее словам, несколько раз пыталась поинтересоваться у посредника, отправили ли машину, однако он постоянно говорил, что на востоке и не может говорить. Так произошло и позавчера, 8 января, когда история приобрела медийность и Саша Бо попыталась еще раз с ним поговорить. Он сообщил, что занят и его нет в городе.

Уже вечером этого же дня блогер вместе с мужем случайно встретили его возле супермаркета. Он рассказал, что произошло.

По его словам, машина не отправилась на восток, потому что брат Александра погиб на войне и во время похорон в кортеж врезался пьяный водитель. Именно в кроссовер, на который собирала блогер, но в тот момент за рулем сидел сам Александр. Он использовал автомобиль в своих целях вместо того, чтобы отправить военным на фронт.

Сторез Саши Бо
Сториз Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Посредник Александр украл не один автомобиль

По словам блогера, на его дворе стоит минимум четыре авто. Также ее подписчики начали сбрасывать ей информацию, что этот волонтер и военный обманул не только ее, но и местную франковскую церковь.

"У нас есть подозрения, чего столько машин он прячет на улицах Франковска. Но я не могу сейчас делать громкие заявления", — интригующе заявила Саша Бо.

Сторез Саши Бо
Сториз Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Блогер настроена решительно. Она сказала, что будет привлекать к этому делу и полицию, и журналистов. Саша Бо заверила, что авто заберет как можно скорее.

"Мы добьемся справедливости. Сначала заберем авто, на которое мы с вами собирали средства. Там еще был пикап, который Александр разбил, когда катался по Франковску. Я в шоке. Меня трясет всю", — рассказала блогер.

Сторез Саши Бо
Сториз Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

Также блогер извинилась перед людьми, которые донатили на этот сбор. Ей грустно, что доверилась не тому посреднику.

"Простите, что я поверила не тем людям, но я разберусь. Мне стыдно из-за этого перед вами", — написала девушка.

Раньше мы рассказывали, как оправдывалась из-за скандала Соня Морозюк.

Также выставку Сони Морозюк закрыли после громкого скандала с ее женихом, обвиняемым в краже денег ВСУ.

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