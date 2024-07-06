Селена Гомес с улыбкой на устах показалась в нежных объятиях любимого

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица Селена Гомес опубликовала новый снимок со своим бойфрендом Бенни Бланко. На фото 31-летняя певица позирует в белом летнем платье без бретелей и белой повязки, а 36-летний продюсер обнимает ее.

Соответствующий пост появился в социальной сети артистки.

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Бенни и Селена знакомы уже много лет, но встречаться начали только в 2023 году. Поклонникам Селены Бенни сразу не понравился: некоторые считают Бланко слишком некрасивым для их кумира и начали постоянно критиковать актрису в соцсетях за ее новый роман. Многие даже отписались от Гомес. Сама Селена не раз публично защищала своего избранника и говорила о том, что рядом с ним чувствует себя в безопасности.

Певица Селена Гомес с бойфрендом. Фото: instagram.com/selenagomez/

Недавно Бланко признался, что его следующая цель – создать семью с Гомес. Правда, за это его раскритиковали уже поклонники Хейли Бибер — супруги бывшего бойфренда Селены Джастина, которая сейчас ждет первого ребенка.

Напомним, беременная супруга Джастина Бибера поразила стильными фото.