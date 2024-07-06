Селена Гомес із посмішкою на вустах показалася в ніжних обіймах коханого

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес опублікувала новий знімок зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. На фото 31-річна співачка позує у білій літній сукні без бретелів та білої пов'язки, а 36-річний продюсер обіймає її.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі артистки.

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Бенні та Селена знайомі вже багато років, але зустрічатися почали лише 2023 року. Шанувальникам Селени Бенні відразу не сподобався: деякі вважають Бланко надто негарним для їхнього кумира і почали постійно критикувати актрису в соцмережах за її новий роман. Багато хто навіть відписався від Гомес. Сама Селена не раз публічно захищала свого обранця і говорила про те, що поруч із ним почувається у безпеці.

Співачка Селена Гомес із бойфрендом. Фото: instagram.com/selenagomez/

Нещодавно Бланко зізнався, що його наступна мета — створити сім'ю з Гомес. Щоправда, за це його розкритикували вже шанувальники Гейлі Бібер — дружини колишнього бойфренда Селени Джастіна, яка зараз чекає на першу дитину.

Нагадаємо, вагітна дружина Джастіна Бібера вразила стильними фото.