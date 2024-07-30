Селена Гомес, наконец, призналась, какую процедуру красоты делала с собственным лицом.

Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters

Помощница пластического хирурга Марисса Баррионуэво объяснила последние изменения во внешности Селены Гомес. Певица решила отреагировать на это и заявила, что она прибегала только к инъекционным процедурам.

Об этом пишет Daily Mail.

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Селена неоднократно делилась информацией о бодипозитиве. Звезда заявила, что ее лекарство от волчанки послужило причиной увеличению веса. Гомес сказала, что "никогда не станет моделью". Звезда объяснила, что отекает из-за лекарств, которые принимает, а также призвала поклонников любить себя даже в моменты позора.

Певица Селена Гомес. Фото: социальные сети

Певица Селена Гомес. Фото: социальные сети

"У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое" , — заявила Селена.

32-летняя певица и актриса ранее подтвердила, что делала ботокс.

После того, как поклонник написал в комментарии в Instagram: "Удалите наполнители/импланты из щек". Селена ответила: "я делала ботокс".

Сейчас звезда в отношениях с продюсером Бенни Бланко. Артисты знакомы уже много лет, но встречаться начали только в 2023 году. Поклонникам Селены Бенни сразу не понравился. Некоторые считают Бланко слишком некрасивым для их кумира и начали постоянно критиковать актрису в соцсетях за ее новый роман. Многие даже отписались от Гомес. Сама Селена не раз публично защищала своего избранника и говорила о том, что рядом с ним чувствует себя в безопасности.

Напомним, певец Джастин Бибер показал фото беременной супруги.