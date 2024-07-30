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Селена Гомес нарешті зізналася, яку процедуру краси робила з власним обличчям

30 липня 2024 12:38
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Селена Гомес нарешті зізналася, яку процедуру краси робила з власним обличчям
Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Помічниця пластичного хірурга Марісса Барріонуево пояснила останні зміни у зовнішності Селени Гомес. Співачка вирішила відреагувати на це і заявила, що вона вдавалася тільки до ін'єкційних процедур.

Про це пише Daily Mail.

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Селена неодноразово ділилася повідомленнями про бодіпозитив. Зірка заявила, що її ліки від вовчака відповідальні за її збільшення ваги. Гомес сказала, що "ніколи не стане моделлю". Зірка пояснила, що вона набрякає через ліки, які вона приймає, а також закликала шанувальників любити себе навіть у моменти сорому.

 

Співачка Селена Гомес
Співачка Селена Гомес. Фото: соціальні мережі

 

Співачка Селена Гомес
Співачка Селена Гомес. Фото: соціальні мережі

 

"У мене є ботокс. От і все. Дайте мені спокій", — заявила Селена.

32-річна співачка та актриса раніше підтвердила, що робила ботокс.

Після того, як шанувальник написав у коментарі в Instagram: "Видаліть наповнювачі/імпланти зі щік". Селена тоді сказала: "я робила ботокс".

Зараз зірка у стосунках із продюсером Бенні Бланко. Вони знайомі вже багато років, але зустрічатися почали лише 2023 року. Шанувальникам Селени Бенні відразу не сподобався. Деякі вважають Бланко надто негарним для їхнього кумира і почали постійно критикувати актрису в соцмережах за її новий роман. Багато хто навіть відписався від Гомес. Сама Селена не раз публічно захищала свого обранця і говорила про те, що поруч із ним почувається у безпеці.

Нагадаємо, співак Джастін Бібер показав фото вагітної дружини.

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