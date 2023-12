Селена Гомес перестала скрывать роман со звездным рэпером

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

31-летняя певица и актриса Селена Гомес подтвердила свой роман с 35-летним музыкантом Бенни Бланко. Звезда опубликовала фотографию, на которой она кладет голову на плечо мужчины.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новый избранник артистки

Фоловеры артистки по бриллиантовым браслетам и рубашке с зебрами вычислили, что это Бенни. Также Селена прокомментировала сообщение Pop Factions, в котором говорилось, что звезды встречаются.

"В моем сердце он — абсолютно все...Он лучшее, что со мной когда-нибудь случалось", — написала она.

Селена Гомес с новым избранником. Фото: социальные сети

Селена Гомес подтвердила свои новые отношения с рэпером. Фото: социальные сети

Селена Гомес подтвердила свои новые отношения с рэпером. Фото: социальные сети

Также Гомес поделилась фотографией, на которой она носит украшение, посвященное любимому. На ее пальце левой руки красуется кольцо с бриллиантом и буквой В.

Селена и Бенни знакомы несколько лет. В 2019 году они вместе работали над синглом I Can't Get Enough. За плечами Бланко сотрудничество с Кэти Перри, Бритни Спирс, Maroon 5 и многими другими знаменитостями. Пара не скрывает свои чувства друг к другу и часто обменивается комплиментами в сети.

Напомним, солиста Måneskin подловили на свидании с известной актрисой.

Ранее "Человек-паук" Том Холланд откровенно признался, что любит больше всего в Зендее.