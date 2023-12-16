Селена Гомес показала страстные поцелуи с новым избранником

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица Селена Гомес показала фото со своим бойфрендом Бенни Бланко. На фото пара страстно целуется.

Соответствующий снимок певица опубликовала в своем Instagram.

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31-летняя певица перестала скрывать своего 35-летнего избранника, с которым уже вместе полгода. На черно-белой фотографии видно, как она лежит на коленях музыкального продюсера, когда он склонился, чтобы поцеловать ее, а Селена нежно держит его голову рукой.

Певица Селена Гомес с новым избранником. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Нью-Йорк, мои любимые моменты с тобой на этой неделе", — подписала пост Гомес вместе с белым эмодзи-сердечком.

Селена повергла в шок поклонников, когда на прошлой неделе рассказала, что последние шесть месяцев встречалась с Бланко. Но фолловеры считают, что она должна искать кого-то, кто "богатый, образованный, зрелый красивый мужчина, который относился бы к ней с любовью и уважением, разделял бы ее ценности и жизненные цели".

Гомес сказала, что если ее поклонники "действительно заботятся о ней", то они признают, что она сейчас "самая счастливая".

"Если вам безразлично, смело говорите все, что хотите. Но я никогда не позволю вашим словам управлять моей жизнью. Никогда. Если вы не можете принять меня как самую счастливую, тогда вообще не присоединяйтесь к моей жизни", — сказала звезда.

Ранее Селену связывали с Зейном Маликом и Эндрю Таггартом из The Chainsmokers. Сообщается, что она встречалась с Эндрю в январе 2023 года, а с Зейном — в марте 2023 года.

Селена встречалась с Джастином Бибером с 2009 года по начало 2018 года, с The Weeknd в 2017 году и с Ником Джонасом в 2008 году.

Ее также связывали с Тейлором Лотнером, Зеддом, Чарли Путом, Сэмюэлем Кростом и Найлом Хораном.

Напомним, "Человек-паук" Том Холланд откровенно признался, что обожает больше всего в возлюбленной Зендее.

Ранее Селена Гомез поразила сменой образа.