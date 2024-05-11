Селена Гомес показала собственную любовную идиллию после новости о беременности Гейли Бибер

Певица Селена Гомес с любимым. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица Селена Гомес выложила в соцсетях новые фотографии со своим любимым, продюсером и автором песен Бенни Бланко. Кстати, буквально часом ранее Хейли Бибер объявила о своей беременности.

Соответствующий пост появился в Instagram Гомес.

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У Селены в прошлом был бурный длительный роман с Джастином Бибером, в течение которого пара то сходилась, то расставалась, однако в 2018 году Джастин обручился с Хейли Бибер, с которой он в прошлом недолго встречался, а еще через несколько месяцев певец и модель поженились.

Певица Селена Гомес с любимым. Фото: instagram.com/selenagomez/

По сей день Хейли и Селену регулярно стравливают в сети. Фанаты Гомес считают модель виновной в несчастьях своего кумира, после расставания с Бибером Хейли столкнулась с ментальными проблемами, а поклонники Хейли обвиняют Селену в том, что многие годы не может отпустить ситуацию. Как-то Бибер даже призналась, что хочет иметь ребенка, но боится, что столкнется с еще большей травлей.

Новость о ее беременности действительно не все восприняли с равной радостью. Многие интернет-пользователи начали публично жалеть Селену — видимо, в ответ на эти комментарии Гомес и решила напомнить всем, что счастлива в новых отношениях. Она запостила фотографию, на которой держит своего бойфренда за руку.

Многие фанаты певицы не принимают ее нового любимого: кто-то говорит, что он слишком некрасив, а кого-то не устраивает чувство юмора.

Напомним, Джастин Бибер станет отцом. А Селена Гомес поразила выходом без макияжа.