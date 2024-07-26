Селена Гомес похвасталась фигурой в ярком купальнике
Селена Гомес опубликовала новую порцию фотографий со своим бойфрендом Бенни Бланко. Звезда снова публично призналась бойфренду в любви.
Снимки показала в социальной сети.
Селена Гомес отдохнула вместе с возлюбленным
На одном из снимков Селена изображена в купальнике — подобные фотографии она публикует не часто, поскольку ее внешность и вес постоянно критикуют. Сама Селена неоднократно публично выражалась на эту тему, отвечая на нападки хейтеров. Так, полгода назад она опубликовала коллаж сосвоими фотографиями в купальнике "тогда и сейчас" и сравнила свою нынешнюю фигуру с той, которую имела в юности.
"Спасибо, что делишь свою жизнь со мной сейчас и каждый день", — написала она.
В комментариях подписчики певицы восхищаются парой и желают им счастья.
Вес певицы колеблется из-за препаратов, которые она принимает на фоне многолетней борьбы с аутоиммунным заболеванием — волчанкой. Поэтому в 2017 году Селене пересадили почку — донором стала ее близкая подруга.
Жениха Селены часто критикуют, но не из-за веса. Поклонники Селены считают, что он ее недостоен. Также его сравнивают с бывшим бойфрендом Селены Джастином Бибером.
А раньше мы писали, что беременная супруга Джастина Бибера засветила кругленький животик.
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