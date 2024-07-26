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Селена Гомес похвасталась фигурой в ярком купальнике

26 июля 2024 06:44
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Селена Гомес похвасталась фигурой в ярком купальнике
Певица Селена Гомес с женихом. Фото: instagram.com/selenagomez/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Селена Гомес опубликовала новую порцию фотографий со своим бойфрендом Бенни Бланко. Звезда снова публично призналась бойфренду в любви.

Снимки показала в социальной сети.

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На одном из снимков Селена изображена в купальнике — подобные фотографии она публикует не часто, поскольку ее внешность и вес постоянно критикуют. Сама Селена неоднократно публично выражалась на эту тему, отвечая на нападки хейтеров. Так, полгода назад она опубликовала коллаж сосвоими фотографиями в купальнике "тогда и сейчас" и сравнила свою нынешнюю фигуру с той, которую имела в юности.

 

Певица Селена Гомес с женихом
Певица Селена Гомес с женихом. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко
Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко, которого часто критикуют
Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко, которого часто критикуют. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко, с которым, признается, наконец-то счастлива
Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко, с которым, признается, наконец-то счастлива. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко устроила фотосессию
Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко устроила фотосессию. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко отправилась на отдых
Певица Селена Гомес с женихом Бенни Бланко отправилась на отдых. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Селена Гомес похвасталась фигурой в ярком купальнике - фото 7
Певица Селена Гомес в объятиях жениха Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Певица Селена Гомес в отпуске с женихом Бенни Бланко
Певица Селена Гомес в отпуске с женихом Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

"Спасибо, что делишь свою жизнь со мной сейчас и каждый день", — написала она.

В комментариях подписчики певицы восхищаются парой и желают им счастья.

Вес певицы колеблется из-за препаратов, которые она принимает на фоне многолетней борьбы с аутоиммунным заболеванием — волчанкой. Поэтому в 2017 году Селене пересадили почку — донором стала ее близкая подруга.

Жениха Селены часто критикуют, но не из-за веса. Поклонники Селены считают, что он ее недостоен. Также его сравнивают с бывшим бойфрендом Селены Джастином Бибером.

А раньше мы писали, что беременная супруга Джастина Бибера засветила кругленький животик.

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