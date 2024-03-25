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Селена Гомес шокировала сверхоткровенным фото в белье

25 марта 2024 07:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Селена Гомес шокировала сверхоткровенное фото в белье
Певица Селена Гомес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Селена Гомес поделилась одними из своих наиболее откровенных снимков, позируя в черном бюстгальтере без бретелек. 31-летняя звезда показала очень пышную грудь, чувственно глядя в камеру.

Фото певица опубликовала в социальной сети, но впоследствии решила их убрать.

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Гомес ранее рассказывала об использовании социальных сетей и о том, что она не полностью управляет собственной учетной записью Instagram. Также певица делала несколько постов о том, как борется с хейтерами.

 

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Единственное, что у меня есть на телефоне, — это TikTok, потому что я считаю, что он чуть менее враждебен. В социальных сетях есть замечательные вещи — общаться с поклонниками, видеть, насколько они счастливы и взволнованы, и их истории. Но обычно это фильтруется для меня сейчас. Я создала систему. Все, что я делаю, я присылаю своему помощнику, который их размещает. Что касается комментариев, моя команда отбирает вдохновляющие вещи", — сказала она Vanity Fair во время интервью.

Ранее Селена неоднократно делилась постами о бодипозитиве. Звезда заявила, что ее лекарство от волчанки ответственно за ее увеличение веса. Гомес сказала, что "никогда не станет моделью". Знаменитость объяснила, что она отекает из-за лекарств, которые она принимает, а также призвала поклонников любить себя даже в моменты стыда.

Напомним, Селена Гомес перестала скрывать роман рэпером. А новая избранница Касселя поразила откровенной фотосессией.

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