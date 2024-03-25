Селена Гомес шокировала сверхоткровенное фото в белье

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

Певица Селена Гомес поделилась одними из своих наиболее откровенных снимков, позируя в черном бюстгальтере без бретелек. 31-летняя звезда показала очень пышную грудь, чувственно глядя в камеру.

Фото певица опубликовала в социальной сети, но впоследствии решила их убрать.

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Гомес ранее рассказывала об использовании социальных сетей и о том, что она не полностью управляет собственной учетной записью Instagram. Также певица делала несколько постов о том, как борется с хейтерами.

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Единственное, что у меня есть на телефоне, — это TikTok, потому что я считаю, что он чуть менее враждебен. В социальных сетях есть замечательные вещи — общаться с поклонниками, видеть, насколько они счастливы и взволнованы, и их истории. Но обычно это фильтруется для меня сейчас. Я создала систему. Все, что я делаю, я присылаю своему помощнику, который их размещает. Что касается комментариев, моя команда отбирает вдохновляющие вещи", — сказала она Vanity Fair во время интервью.

Ранее Селена неоднократно делилась постами о бодипозитиве. Звезда заявила, что ее лекарство от волчанки ответственно за ее увеличение веса. Гомес сказала, что "никогда не станет моделью". Знаменитость объяснила, что она отекает из-за лекарств, которые она принимает, а также призвала поклонников любить себя даже в моменты стыда.

Напомним, Селена Гомес перестала скрывать роман рэпером. А новая избранница Касселя поразила откровенной фотосессией.