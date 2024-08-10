Селена Гомес спровоцировала слухи о своей помолвке

Певица Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

Актриса Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Бенни Бланко. Подобные предположения появились после того, как она опубликовала фото, на котором безымянный палец прикрыт сердцем.

Соответствующя публикация появилась в социальной сети Гомес.

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Фотография привлекла внимание подписчиков, которые начали обсуждать предполагаемую помолвку: "Селена Гомес объявляет о помолвке, не объявляя о ней", "Я думаю, что Селена Гомес только что обручилась, потому что она прикрывает левую руку в своем последнем сториз в Instagram" , "Она точно обручена".

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Информация о том, что 32-летняя Селена Гомес помолвлена, появились и на сайте сплетен DeuxMoi. Там считают, что они обручились в минувшие выходные, пока отдыхали в компании друзей в своем пляжном домике.

Селена Гомес и Бенни Бланко вместе чуть больше года. Они часто публикуют общие фото и публично признаются друг другу в любви.

Актриса неоднократно публично высказывалась на эту тему и отвечала на нападки хейтеров. Полгода назад она показала две свои фотографии в купальнике "тогда и сейчас" и заявила, что никогда не будет выглядеть как раньше, а недавно отреагировала на слухи о том, что делала пластические операции.

Напомним, Джастин Бибер умилил фото Хейли Бибер.