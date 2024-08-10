Селена Гомес спровокувала чутки про свої заручини
Актриса Селена Гомес спровокувала чутки про заручини зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. Такі припущення з'явилися після того, як вона опублікувала фото, на якому безіменний палець прикритий серцем.
Відповідний допис з'явився у соціальній мережі Гомес.
Селена Гомес зробила інтригуючий знімок
Фотографія привернула увагу підписників, які почали обговорювати передбачувані заручини: "Селена Гомес оголошує про заручини, не оголошуючи про них", "Я думаю, що Селена Гомес щойно заручилася, тому що вона прикриває ліву руку у своїй останній сторіс у Instagram" , "Вона точно заручена".
Інформація про те, що 32-річна Селена Гомес заручена, з'явилися і на сайті пліток DeuxMoi. Там вважають, що вони заручилася минулими вихідними, поки відпочивали в компанії друзів у своєму пляжному будиночку.
Селена Гомес та Бенні Бланко разом трохи більше року. Вони часто публікують спільні фото та публічно освідчуються один одному в коханні.
Актриса неодноразово публічно висловлювалася на цю тему та відповідала на нападки хейтерів. Пів року тому вона показала дві свої фотографії у купальнику "тоді й зараз" і заявила, що ніколи не матиме вигляд як раніше, а нещодавно відреагувала на чутки про те, що робила пластичні операції.
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