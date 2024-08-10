Селена Гомес спровокувала чутки про свої заручини

Співачка Селена Гомес з Бенні Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

Актриса Селена Гомес спровокувала чутки про заручини зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. Такі припущення з'явилися після того, як вона опублікувала фото, на якому безіменний палець прикритий серцем.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі Гомес.

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Фотографія привернула увагу підписників, які почали обговорювати передбачувані заручини: "Селена Гомес оголошує про заручини, не оголошуючи про них", "Я думаю, що Селена Гомес щойно заручилася, тому що вона прикриває ліву руку у своїй останній сторіс у Instagram" , "Вона точно заручена".

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Інформація про те, що 32-річна Селена Гомес заручена, з'явилися і на сайті пліток DeuxMoi. Там вважають, що вони заручилася минулими вихідними, поки відпочивали в компанії друзів у своєму пляжному будиночку.

Селена Гомес та Бенні Бланко разом трохи більше року. Вони часто публікують спільні фото та публічно освідчуються один одному в коханні.

Актриса неодноразово публічно висловлювалася на цю тему та відповідала на нападки хейтерів. Пів року тому вона показала дві свої фотографії у купальнику "тоді й зараз" і заявила, що ніколи не матиме вигляд як раніше, а нещодавно відреагувала на чутки про те, що робила пластичні операції.

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