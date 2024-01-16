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Селена Гомес в тесном платье затмила Кортни Кардашьян на вручении Emmy Awards

16 января 2024 08:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Селена Гомес в обжатом платье затмила Кортни Кардашьян на вручении Emmy Awards
Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В Нью-Йорке прошла телевизионная премия "Эмми". Лидерами по количеству статуэток стали сериалы "Медведь", "Наследники" HBO и "Грызня" Netflix.

Об этом пишет Daily Mail.

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Платье Селены Гомес заняло 930 часов ручной вышивки

Гламурные дивы соревновались за титул самой стильной на красной дорожке. Среди приглашенных звезд появились: Кристина Риччи, Кэтрин Хейгл, Камилла Марроне и многие другие. Одним из незабываемых образов стал выход певицы и актрисы Селены Гомес в платье Oscar de la Renta от Лауры Ким и Фернандо Гарсиа, вдохновленной коллекцией дуэта осени 2024 года.

 

Модель Камилла Марроне. Фото: Reuters
Модель Камилла Марроне. Фото: Reuters

 

Кристина Риччи. Фото: Reuters
Кристина Риччи. Фото: Reuters

 

Актриса Кэтрин Хейгл. Фото: Reuters
Актриса Кэтрин Хейгл. Фото: Reuters

 

Кортни Кардашьян и Тревис Бейкер. Фото: Reuters
Кортни Кардашьян и Тревис Бейкер. Фото: Reuters

 

Актриса и певица Селена Гомес. Фото: Reuters
Актриса и певица Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Платье состоит из примерно 450 000 пайеток в оттенках розового и бордового, и требовало 930 часов ручной вышивки. Гомес также привлекла внимание потрясающим ожерельем Jean Schlumberger Tiffany Bird on a Rock, изготовленным из желтого золота и платины с бриллиантами и розовыми сапфирами более 35 каратов. Она дополнила образ дополнительными драгоценностями Tiffany&Co. и туфлями Rene Caovilla.

Также впервые после рождения ребенка на публику вышла звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян с супругом Тревисом Баркером. Пара была в черном, а свои выдающиеся прелести красавица скрывала под черным блейзером.

Напомним, Николас Кейдж отметил 60-летие выходом на красную дорожку с молодой супругой.

Ранее Линдси Лохан впервые после рождения ребенка вышла на красную дорожку.

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