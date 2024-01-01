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Селена Гомес умилила нежным фото с новым бойфрендом

1 января 2024 15:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Селена Гомес залюбовала нежным фото с новым бойфрендом
Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Селена Гомес, недавно подтвердившая отношения с продюсером и автором песен Бенни Бланко, опубликовала новое совместное фото с любимым. На снимке певица смотрит в объектив камеры, когда бойфренд обнимает ее со спины и нежно целует в шею.

Снимком знаменитость поделилась в Instagram.

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Селена шокировала фанатов, когда вдруг начала откровенно говорить о своей личной жизни и делиться с поклонниками счастливыми моментами с любимым. Певица действительно считает Бенни особенным.

 

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Певица Селена Гомес с возлюбленным. Фото: instagram.com/selenagomez/

Инсайдеры утверждают, что она полностью доверяет ему и чувствует себя с ним в безопасности, поскольку он "доказал свои намерения" и продемонстрировал лучшие моральные качества. Поклонники Селены отнеслись к ее выбору достаточно неоднозначно. Многие считали, что Бенни недостаточно симпатичен и что Гомес стоит лучшего.

Селена встречалась с Джастином Бибером с 2009 года по начало 2018 года, с The Weeknd в 2017 году и с Ником Джонасом в 2008 году.

Ее также связывали с Тейлором Лотнером, Зеддом, Чарли Путом, Сэмюэлем Кростом и Найлом Гораном.

Напомним, Селена Гомес перестала скрывать роман со звездным рэпером.

Ранее Селена Гоме поразила изменением образа.

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