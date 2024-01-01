Селена Гомес залюбовала нежным фото с новым бойфрендом

Селена Гомес умилила нежным фото с новым бойфрендом
Певица Селена Гомес, недавно подтвердившая отношения с продюсером и автором песен Бенни Бланко, опубликовала новое совместное фото с любимым. На снимке певица смотрит в объектив камеры, когда бойфренд обнимает ее со спины и нежно целует в шею.
Снимком знаменитость поделилась в Instagram.
Селена Гомес наслаждается отношениями с продюсером
Селена шокировала фанатов, когда вдруг начала откровенно говорить о своей личной жизни и делиться с поклонниками счастливыми моментами с любимым. Певица действительно считает Бенни особенным.
Инсайдеры утверждают, что она полностью доверяет ему и чувствует себя с ним в безопасности, поскольку он "доказал свои намерения" и продемонстрировал лучшие моральные качества. Поклонники Селены отнеслись к ее выбору достаточно неоднозначно. Многие считали, что Бенни недостаточно симпатичен и что Гомес стоит лучшего.
Селена встречалась с Джастином Бибером с 2009 года по начало 2018 года, с The Weeknd в 2017 году и с Ником Джонасом в 2008 году.
Ее также связывали с Тейлором Лотнером, Зеддом, Чарли Путом, Сэмюэлем Кростом и Найлом Гораном.
Напомним, Селена Гомес перестала скрывать роман со звездным рэпером.
Ранее Селена Гоме поразила изменением образа.
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