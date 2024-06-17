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Селену Гомес подловили на свидании с другом ее экса Джастина Бибера

17 июня 2024 15:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певица Селена Гомес на свидании.
Американская певица и актриса Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известную американскую певицу и актрису Селену Гомес заметили на свидании с музыкальным продюсером Бенни Бланко в Лос-Анджелесе. Звезда общалась с любимым в автомобиле после ужина.

Об этом пишет Daily Mail.

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Селена Гомес сходила на свидание с любимым

Для ужина с любимым звезда выбрала нежно-голубую рубашку с открытыми плечами на пуговицах с белыми полосками и потертым низом. Свой образ она дополнила черными брюками и высоким каблуком, сумочкой квадратной формы, ожерельем из жемчужин и большими серьгами-кольцами серебристого оттенка.

Папарацци "поймали" влюбленных после ужина, когда они общались на заднем сиденье автомобиля.

Селену Гомес сходила на свидание с любимым
Американская певица и актриса Селена Гомес. Фото: BackGrid
Селену Гомес подловили с любимым
Американская певица и актриса Селена Гомес вместе с любимым Бенни Бланко. Фото: BackGrid

Пара полгода скрывала свои отношения. О своем избраннике она сообщила поклонникам, опубликовав фото с инкрустированным бриллиантами кольцом в форме буквы "В".

Ранее Селена долгое время встречалась с певцом Джастином Бибером, однако в 2018 году артист обручился с Гейли Бибер, которая сейчас ждет от него ребенка.

Бенни Бланко — известный американский музыкальный продюсер. Он сотрудничал со многими мировыми знаменитостями, среди которых Эд Ширан, Кэти Перри, Бритни Спирс, The Weeknd. Интересно, что с Джастином Бибером любимый Селены Гомес дружит.

Напомним, Джастин Бибер станет отцом. А также Селена Гомес поразила выходом без макияжа.

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