Певица Селена Гомес на свидании.

Селену Гомес подловили на свидании с другом ее экса Джастина Бибера
Известную американскую певицу и актрису Селену Гомес заметили на свидании с музыкальным продюсером Бенни Бланко в Лос-Анджелесе. Звезда общалась с любимым в автомобиле после ужина.
Об этом пишет Daily Mail.
Селена Гомес сходила на свидание с любимым
Для ужина с любимым звезда выбрала нежно-голубую рубашку с открытыми плечами на пуговицах с белыми полосками и потертым низом. Свой образ она дополнила черными брюками и высоким каблуком, сумочкой квадратной формы, ожерельем из жемчужин и большими серьгами-кольцами серебристого оттенка.
Папарацци "поймали" влюбленных после ужина, когда они общались на заднем сиденье автомобиля.
Пара полгода скрывала свои отношения. О своем избраннике она сообщила поклонникам, опубликовав фото с инкрустированным бриллиантами кольцом в форме буквы "В".
Ранее Селена долгое время встречалась с певцом Джастином Бибером, однако в 2018 году артист обручился с Гейли Бибер, которая сейчас ждет от него ребенка.
Бенни Бланко — известный американский музыкальный продюсер. Он сотрудничал со многими мировыми знаменитостями, среди которых Эд Ширан, Кэти Перри, Бритни Спирс, The Weeknd. Интересно, что с Джастином Бибером любимый Селены Гомес дружит.
Напомним, Джастин Бибер станет отцом. А также Селена Гомес поразила выходом без макияжа.
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