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Селену Гомес підловили на побаченні з другом її екса Джастіна Бібера

17 червня 2024 15:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співачка Селена Гомес на побаченні — фото
Американська співачка та акторка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відому американську співачку та акторку Селену Гомес помітили на побаченні з музичним продюсером Бенні Бланко в Лос-Анджелесі. Зірка спілкувалася з коханим в авто після вечері.

Про це пише Daily Mail.

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Селена Гомес сходила на побачення з коханим

Для вечері з коханим зірка обрала ніжно-блакитну  сорочку із відкритими плечима на ґудзиках з білими смужками і потертим низом. Свій образ вона доповнила чорними брюками й високими підборами, сумочкою квадратної форми, намистом із перлин та великими сережками-кільцями сріблястого відтінку. 

Папараці "піймали" закоханих після вечері, коли вони спілкувалися на задньому сидінні автомобіля.

Селену Гомес сходила на побачення з коханим
Американська співачка та акторка Селена Гомес. Фото: BackGrid
Селену Гомес підловили з коханим
Американська співачка та акторка Селена Гомес разом з коханим Бенні Бланко. Фото: BackGrid

Пара пів року приховувала свої стосунки. Про свого обранця повідомила шанувальникам, опублікувавши фото з інкрустованою діамантами обручкою у формі літери "В".

Раніше Селена довгий час зустрічалася зі співаком  Джастіном Бібером, однак у 2018 році артист побрався з Гейлі Бібер, яка зараз чекає від нього дитину.

Бенні Бланко — відомий американський музичний продюсер. Він співпрацював з багатьма світовими знаменитостями, серед яких Ед Ширан, Кеті Перрі, Брітні Спірс, The Weeknd. Цікаво, що з Джастіном Бібером коханий Селени Гомес товаришує.

Нагадаємо, Джастін Бібер стане батьком. А також Селена Гомес вразила виходом без макіяжу.

побачення
закордонні зірки
Селена Гомес
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