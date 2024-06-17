Співачка Селена Гомес на побаченні — фото

Американська співачка та акторка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Відому американську співачку та акторку Селену Гомес помітили на побаченні з музичним продюсером Бенні Бланко в Лос-Анджелесі. Зірка спілкувалася з коханим в авто після вечері.

Про це пише Daily Mail.

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Для вечері з коханим зірка обрала ніжно-блакитну сорочку із відкритими плечима на ґудзиках з білими смужками і потертим низом. Свій образ вона доповнила чорними брюками й високими підборами, сумочкою квадратної форми, намистом із перлин та великими сережками-кільцями сріблястого відтінку.

Папараці "піймали" закоханих після вечері, коли вони спілкувалися на задньому сидінні автомобіля.

Американська співачка та акторка Селена Гомес. Фото: BackGrid

Американська співачка та акторка Селена Гомес разом з коханим Бенні Бланко. Фото: BackGrid

Пара пів року приховувала свої стосунки. Про свого обранця повідомила шанувальникам, опублікувавши фото з інкрустованою діамантами обручкою у формі літери "В".

Раніше Селена довгий час зустрічалася зі співаком Джастіном Бібером, однак у 2018 році артист побрався з Гейлі Бібер, яка зараз чекає від нього дитину.

Бенні Бланко — відомий американський музичний продюсер. Він співпрацював з багатьма світовими знаменитостями, серед яких Ед Ширан, Кеті Перрі, Брітні Спірс, The Weeknd. Цікаво, що з Джастіном Бібером коханий Селени Гомес товаришує.

Нагадаємо, Джастін Бібер стане батьком. А також Селена Гомес вразила виходом без макіяжу.