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Селин Дион, несмотря на тяжелую болезнь, готовится к возвращению на сцену

4 июля 2024 17:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Селин Дион впервые после продолжительного перерыва выйдет на сцену
Канадская певица Селин Дион. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Канадская певица Селин Дион планирует вернуться на сцену уже этой осенью. Звезда тайно готовится к концерту после четырех лет творческой паузы из-за болезни.

Об этом пишет The Sun.

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По источникам инсайдеров издания, певица планирует петь на сцене 70 минут, несмотря на борьбу с изнурительным неврологическим заболеванием — синдромом скованности.

Сообщается, что Селин предположительно выступит в театре Resorts World Theatre примерно в то же время, когда в Лас-Вегасе состоится гран-при "Формулы-1" (22-24 ноября).

Селин Дион, несмотря на тяжелую болезнь, готовится к возвращению на сцену - фото 1
Канадская певица Селин Дион на сцене. Фото: Reuters

По словам инсайдеров, существует вероятность, что выступление может быть перенесено на более позднюю дату, если проблемы со здоровьем помешают Селин спеть.

Источники сообщают, что звезда работает с музыкантами и логопедами последние восемь месяцев.

В последний раз Селин Дион выступала вживую в Ньюарке, штат Нью-Джерси, во время мирового турне "Courage" 8 марта 2020 года. Она приостановила творческую деятельность из-за тяжелой болезни — синдрома мышечной скованности. Звезда страдает от сильных приступов, которые доставляют ей сильную боль и сковывают движения.

Напомним, певица Селин Дион 17 лет скрывала свою болезнь. Также она засияла на красном дорожке, хотя все еще страдает от приступов.

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