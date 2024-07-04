Селин Дион впервые после продолжительного перерыва выйдет на сцену

Канадская певица Селин Дион. Фото: Reuters

Канадская певица Селин Дион планирует вернуться на сцену уже этой осенью. Звезда тайно готовится к концерту после четырех лет творческой паузы из-за болезни.

Об этом пишет The Sun.

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По источникам инсайдеров издания, певица планирует петь на сцене 70 минут, несмотря на борьбу с изнурительным неврологическим заболеванием — синдромом скованности.

Сообщается, что Селин предположительно выступит в театре Resorts World Theatre примерно в то же время, когда в Лас-Вегасе состоится гран-при "Формулы-1" (22-24 ноября).

Канадская певица Селин Дион на сцене. Фото: Reuters

По словам инсайдеров, существует вероятность, что выступление может быть перенесено на более позднюю дату, если проблемы со здоровьем помешают Селин спеть.

Источники сообщают, что звезда работает с музыкантами и логопедами последние восемь месяцев.

В последний раз Селин Дион выступала вживую в Ньюарке, штат Нью-Джерси, во время мирового турне "Courage" 8 марта 2020 года. Она приостановила творческую деятельность из-за тяжелой болезни — синдрома мышечной скованности. Звезда страдает от сильных приступов, которые доставляют ей сильную боль и сковывают движения.

Напомним, певица Селин Дион 17 лет скрывала свою болезнь. Также она засияла на красном дорожке, хотя все еще страдает от приступов.