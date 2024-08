Трамп без разрешения использовал песню Селин Дион на политическом митинге

https://www.instagram.com/p/C28-kNGriZU/

Тяжелобольная Селин Дион подвергла критике кандидата в президенты США Дональда Трампа за использование одной из ее известных песен на предвыборном митинге без ее разрешения. Представителя республиканцев ждет юридическая ответственность.

Об этом сообщает Page Six.

Селин Дион о скандальном Дональде Трампе

Бывший президент США Дональд Трамп использовал песню My Heart Will Go On на своем митинге в Монтане. Команда Селин Дион опубликовала заявление, в котором осудила использование песни исполнительницы Трампом в поддержку своей политической кампании.

"Сегодня менеджмент Селин Дион и ее звукозаписывающий лейбл Sony Music Entertainment Canada Inc. узнали о несанкционированном использовании видео, записи, музыкального исполнения и образа Селин Дион, которая поет "My Heart Will Go On" на предвыборном митинге Дональда Трампа / Джей-Ди Венса в Монтане", — говорится в сообщении.

Представители певицы добавили, что такое использование ее композиции запрещено и Селин Дион не одобряет такие действия.

По словам одного из пользователей социальных сетей, Трамп также включал на митинге композицию "Without You" Гарри Нильссона, "Mercy, Mercy Me" Марвина Гея, "I Will Always Love You" Долли Партон и несколько песен Элвиса Пресли.

В настоящее время кандидат от республиканцев и его соратник Джей Ди Вэнс могут столкнуться с юридическими последствиями.

Напомним, в документальном фильме "I Am: Celine Dion" певица показала, как страдала во время нападений. Также инсайдеры сообщали, что звезда планирует небольшой тур в ноябре этого года.