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Селин Дион раскритиковала Дональда Трампа за использование ее песни без разрешения

11 августа 2024 17:17
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Трамп без разрешения использовал песню Селин Дион на политическом митинге
https://www.instagram.com/p/C28-kNGriZU/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Тяжелобольная Селин Дион подвергла критике кандидата в президенты США Дональда Трампа за использование одной из ее известных песен на предвыборном митинге без ее разрешения. Представителя республиканцев ждет юридическая ответственность.

Об этом сообщает Page Six.

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Бывший президент США Дональд Трамп использовал песню My Heart Will Go On на своем митинге в Монтане. Команда Селин Дион опубликовала заявление, в котором осудила использование песни исполнительницы Трампом в поддержку своей политической кампании.

"Сегодня менеджмент Селин Дион и ее звукозаписывающий лейбл Sony Music Entertainment Canada Inc. узнали о несанкционированном использовании видео, записи, музыкального исполнения и образа Селин Дион, которая поет "My Heart Will Go On" на предвыборном митинге Дональда Трампа / Джей-Ди Венса в Монтане", — говорится в сообщении.

Представители певицы добавили, что такое использование ее композиции запрещено и Селин Дион не одобряет такие действия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Céline Dion (@celinedion)

По словам одного из пользователей социальных сетей, Трамп также включал на митинге композицию "Without You" Гарри Нильссона, "Mercy, Mercy Me" Марвина Гея, "I Will Always Love You" Долли Партон и несколько песен Элвиса Пресли.

В настоящее время кандидат от республиканцев и его соратник Джей Ди Вэнс могут столкнуться с юридическими последствиями.

Напомним, в документальном фильме "I Am: Celine Dion" певица показала, как страдала во время нападений. Также инсайдеры сообщали, что звезда планирует небольшой тур в ноябре этого года.

США скандал Дональд Трамп авторское право зарубежные звезды Селин Дион

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