Трамп без дозволу використав пісню Селін Діон на політичному мітингу

Важкохвора Селін Діон розкритикувала кандидата у президенти США Дональда Трампа за використання однієї з її відомих пісень на передвиборчому мітингу без її дозволу. На представника республіканців чекає юридична відповідальність.

Колишній президент США Дональд Трамп використав пісню "My Heart Will Go On" на своєму мітингу в Монтані. Команда Селін Діон опублікувала заяву, в якій засудила використання пісні виконавиці Трампом на підтримку своєї політичної кампанії.

"Сьогодні менеджмент Селін Діон та її звукозаписний лейбл Sony Music Entertainment Canada Inc. дізналися про несанкціоноване використання відео, запису, музичного виконання та образу Селін Діон, яка співає "My Heart Will Go On" на передвиборчому мітингу Дональда Трампа / Джей-Ді Венса в Монтані", — йдеться у повідомленні.

Представники співачка додали, що таке використання її композиції заборонене, і Селін Діон не схвалює такі дії.

За словами одного з користувачів соціальних мереж, Трамп також вмикав на мітингу композицію "Without You" Гаррі Нільссона, "Mercy, Mercy Me" Марвіна Гея, "I Will Always Love You" Доллі Партон і кілька пісень Елвіса Преслі.

Нині кандидат від республіканців та його соратник Джей Ді Венс можуть зіткнутися з юридичними наслідками.

Нагадаємо, у документальному фільмі "I Am: Celine Dion" співачка показала, як страждала під час нападів. Також інсайдери повідомляли, що зірка планує невеликий тур в листопаді цього року.