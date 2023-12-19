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Селин Дион тяжело болеет — сестра певицы рассказала тревожные подробности о ее состоянии

19 декабря 2023 08:50
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Селин Дион тяжело болеет – сестра певицы рассказала тревожные подробности о ее состоянии.
Певица Селин Дион. Фото: Фото: instagram.com/celinedion/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Старшая сестра канадской певицы Селин Дион Клодетт поделилась подробностями болезни артистки. По словам родственницы звезды, та больше не "контролирует свои мышцы".

Об этом пишет Daily Mail.

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Подробности болезни Селин Дион

Год спустя после того, как артистка была вынуждена отменить свой мировой тур в декабре прошлого года, ее родственники предположили, что может пройти некоторое время, прежде чем 55-летняя Селин вернется на сцену после своей борьбы с неврологическим расстройством.

Заболевание Селин, прогрессирующее и неизлечимое, заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и серьезно влияет на подвижность.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Céline Dion (@celinedion)

"Она упорно работает, но не контролирует свои мышцы. Что разбивает мое сердце, так это то, что она всегда была дисциплинированной. Она всегда много работала. Наша мама всегда говорила ей: "Ты сделаешь это хорошо, ты сделаешь это как следует". Это правда, что и в наших, и в ее мечтах цель вернуться на сцену. В каком качестве? Не знаю. Голосовые связки — это мышцы, и сердце — это тоже мышцы", — рассказала родственница певицы.

Благотворительный фонд семьи Селин, Fondation Maman Dion, был завален сообщениями поддержки звезды.

"Некоторые люди отчаялись, потому что это болезнь, о которой мало кто знает. Если бы вы только знали, сколько телефонных звонков получает Фонд Селин! Люди говорят нам, что любят ее и молятся за нее. Она получает так много сообщений, подарков", — сказала Клодетт.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Céline Dion (@celinedion)

Ранее Клодетт сообщила, что, несмотря на работу с "лучшими исследователями в этой области", состояние здоровья ее сестры незначительно улучшилось.

В октябре Клодетт сказала, что Селин все еще планирует вернуться к выступлениям. Синдром (SPS) может превратить больных в "человеческие статуи". Заболевание, которое, как считается, поражает только одного человека из миллиона, может привести к спазмам, которые создают достаточную силу для перелома кости. Звезда впервые рассказала о своем диагнозе в декабре 2022 года, а через несколько месяцев отменила свой мировой тур, который должен был начаться в конце 2023 года.

Напомним, Оззи Осборн признался, что бы его осчастливило перед смертью

Ранее супруга больного Брюса Уиллиса умилила нежной фотографией с мужем.

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