Селин Дион тяжело болеет – сестра певицы рассказала тревожные подробности о ее состоянии.

Певица Селин Дион. Фото: Фото: instagram.com/celinedion/

Старшая сестра канадской певицы Селин Дион Клодетт поделилась подробностями болезни артистки. По словам родственницы звезды, та больше не "контролирует свои мышцы".

Об этом пишет Daily Mail.

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Подробности болезни Селин Дион

Год спустя после того, как артистка была вынуждена отменить свой мировой тур в декабре прошлого года, ее родственники предположили, что может пройти некоторое время, прежде чем 55-летняя Селин вернется на сцену после своей борьбы с неврологическим расстройством.

Заболевание Селин, прогрессирующее и неизлечимое, заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и серьезно влияет на подвижность.

"Она упорно работает, но не контролирует свои мышцы. Что разбивает мое сердце, так это то, что она всегда была дисциплинированной. Она всегда много работала. Наша мама всегда говорила ей: "Ты сделаешь это хорошо, ты сделаешь это как следует". Это правда, что и в наших, и в ее мечтах цель вернуться на сцену. В каком качестве? Не знаю. Голосовые связки — это мышцы, и сердце — это тоже мышцы", — рассказала родственница певицы.

Благотворительный фонд семьи Селин, Fondation Maman Dion, был завален сообщениями поддержки звезды.

"Некоторые люди отчаялись, потому что это болезнь, о которой мало кто знает. Если бы вы только знали, сколько телефонных звонков получает Фонд Селин! Люди говорят нам, что любят ее и молятся за нее. Она получает так много сообщений, подарков", — сказала Клодетт.

Ранее Клодетт сообщила, что, несмотря на работу с "лучшими исследователями в этой области", состояние здоровья ее сестры незначительно улучшилось.

В октябре Клодетт сказала, что Селин все еще планирует вернуться к выступлениям. Синдром (SPS) может превратить больных в "человеческие статуи". Заболевание, которое, как считается, поражает только одного человека из миллиона, может привести к спазмам, которые создают достаточную силу для перелома кости. Звезда впервые рассказала о своем диагнозе в декабре 2022 года, а через несколько месяцев отменила свой мировой тур, который должен был начаться в конце 2023 года.

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