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Сердечки девушек в опасности — новый "Холостяк" Александр Терен покоряет латино-американские танцы

2 июля 2024 19:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Александр Терен учится танцевать бачату.
Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько не остановился овладением хип-хопа с Дмитрием Монатиком и решил попробовать себя в латиноамериканских танцах. Ветеран изучил некоторые движения страстной бачаты.

Видео парень опубликовал на своей странице в Instagram.

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Александр Терен танцует бачату

После службы в армии Александр на протезах не только достигает спортивных вершин, но и осваивает паркет. Терен взял урок у украинского тренера из Одессы Марии Имас и освоил несколько связок латино-американского танца бачата.

"Саша приехал в Одессу, и мы решили уделить немного больше времени, и часа нам хватило, чтобы выучить и станцевать первую Бачату. Ну зацените! Холостяка, который умеет танцевать БАЧАТУ, на @stbua еще точно не было...уже переживаю за сердечки девушек", — сообщила Имас.

Преподаватель напомнила о важной миссии Александра Терена и его шоу "Відвал ніг". Она восхищается его энтузиазмом и добавила, что ветеран быстро учится.

"А если серьезно, @tsvit_terenu сейчас ведет очень важную просветительскую деятельность по безбарьерности и инклюзивности. Я думаю, вся страна уже видела проект "Відвал ніг", а если нет — смотрите. Потому что нам крайне важно понимать реальность и как сознательное общество — делать все, чтобы ветераны могли жить достойно. Каждый день Саша своим примером доказывает, что все возможно и мотивирует нас всех!", — написала тренер.

Украинцы впечатлены талантами военного. Пользователи соцсетей восхищаются тем, что Александр доказывает, что нет ничего невозможного. Парню сделали комплименты ведущий Григорий Решетник и певица Вера Брежнева.

"Вы очаровали своим танцем!".

"Талантливый человек — талантлив во всем".

"Саша, чем дальше, тем жарче".

"Это пример для всех, кто находит себе какие-то отговорки типа я так не смогу, или я не танцующий. Супер круто!"

"Крутой мужчина с огромной энергетикой".

Терен овладевает танцами
Комментарии под публикацией ветерана Александра Терена. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Напомним, Терен признался, какой должна быть его идеальная женщина. А также "Холостяк" поразил украинок подкачанным телом.

спорт шоу Холостяк ветераны украинские звезды танцы мотивация Александр "Терен" Будько талант

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