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Серденька дівчат у небезпеці — новий "Холостяк" Олександр Терен підкорює латино-американські танці

2 липня 2024 19:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олександр Терен вчиться танцювати бачату — відео
Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько не зупинився опануванням хіп-хопу із Дмитром Монатіком та вирішив спробувати себе у латино-американських танцях. Ветеран вивчив деякі рухи пристрасної бачати.

Відео хлопець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Терен танцює бачату

Після служби у війську, Олександр на протезах не лише досягає спортивних вершин, а й освоює паркет. Терен взяв урок в української тренерки з Одеси Марії Імас та освоїв декілька зв'язок латино-американського танцю бачата.

"Саша приїхав в Одесу, і ми вирішили приділити трішки більше часу, і години нам вистачило, щоб вивчити та станцювати першу Бачату. Ну зацінить! Холостяка, який вміє танцювати БАЧАТА, на @stbua ще точно не було…вже переживаю за серденьки дівчат", — повідомила Імас.

Викладач нагадала про важливу місію Олександра Терена та його шоу "Відвал ніг". Вона захоплюється його запалом та додала, що ветеран швидко вчиться.

"А якщо серйозно, @tsvit_terenu зараз веде дуже важливу просвітницьку діяльність щодо безбарʼєрністі та інклюзивності. Я думаю, вся країна вже бачила проєкт "Відвал ніг", а якщо ні — дивіться. Бо нам вкрай важливо розуміти реальність та як свідоме суспільство — робити все, щоб ветерани могли жити гідно. Кожен день Саша своїм прикладом доводить, що все можливо і мотивує нас всіх!", — написала тренер.

Українці вражені талантами військового. Користувачі соцмереж захоплюються тим, що Олександр доводить, що немає нічого неможливого. Хлопцю зробили компліменти ведучий Григорій Решетник та співачка Вера Брежнєва.

"Ви зачарували своїм танцем!".

"Талановита людина — талановита в усьому".

"Саша, чим далі, тим гарячіше".

"Це приклад для всіх, хто знаходить собі якісь відмовки типу я так не зможу, чи я не танцюючий. Супер круто!".

"Крутий чоловік з величезною енергетикою".

Терен опановує танці
Коментарі під публікацією ветерана Олександра Терена. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Нагадаємо, він розповів про своє перше кохання. Також він  зізнався, якою має бути його ідеальна жінка. А також "Холостяк" вразив українок підкачаним тілом.

спорт шоу Холостяк ветерани українські зірки танці мотивація Олександр "Терен" Будько талант

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