Старший сын Сергея и Снежаны Бабкиных получил школьное образование в Германии

Музыкант Сергей Бабкин с супругой Снежаной и сыном Артуром. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Старший сын участника группы 5'Nizza, певца Сергея Бабкина, закончил обучение в школе. Из-за полномасштабной войны семья артиста временно переехала в Германию.

Об этом в своих соцсетях рассказала супруга Сергея Бабкина Снежана.

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Снежана опубликовала фотографии, на которых позирует со старшим сыном Артуром. По росту парень обогнал звездных родителей. В руках Артур держал диплом украинской школы SchlaUA в Мюнхене.

"Наш красавец! Вчера у нас был выпускной. Много эмоций! Много счастья! Спасибо SchlaUA за то, что наши дети, несмотря на все препятствия и трудности, получили качественное украинское образование", — написала Снежана.

Старший сын Сергея и Снежаны Бабкиных. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Выпускной старшего сына Сергея Бабкина. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Также Снежана Бабкина поделилась архивным фото, на котором Артур с родителями позирует на камеру во время выпускного в харьковском садике. Именно в этом городе до полномасштабной войны жила звездная семья.

Фото семьи Бабкиных из Харькова. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Бабкин порадовал фанатов с тремя детьми и женой. Также мы рассказывали, что участница британской группы Spice Girls Мел Би в 49 лет получила научную степень в университете.