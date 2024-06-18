Сергій Бабкін показав всіх своїх дітей та дружину на спільному фото

Співак Сергій Бабкін. Фото: Instagram/babkin_official

Родина співака Сергія Бабкіна відзначила свято. У вівторок, 18 червня, молодшому синові артиста та його дружини Сніжани виповнилось п’ять років.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Бабкіних.

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Синові Сергія Бабкіна — п’ять років

Зірковий уродженець Харкова опублікував в сторіз свого Instagram відео, на якому Єлисей грає на музичному інструменті. Сергій Бабкін назвав сина своєю глибиною, життям та любов’ю.

Молодший син Сергія Бабкіна, Єлисей. Скриншот: Instagram/babkin_official

Дружина співака, Сніжана, опублікувала серію архівних знімків, а на титульну поставила актуальне фото. На ньому Єлисей позує на тлі подарунків та повітряної кулі у формі цифри 5.

"Сьогодні в нашій родині свято. Перший ювілей нашого Лиса. Наша любов, наша гордість, наше життя! Дякую Богу! Дякую Всесвіту! Сильно щаслива", — написала Сніжана.

Також зіркова родина зробила спільне фото. За словами Сергія — воно унікальне. Діти не люблять фотографуватися, а зібрати їх разом — не така проста задача. Зазначимо, зараз Сніжана з дітьми живе в Європі. Сергій інколи приїжджає в Харків, але переважно гастролює світом з благодійними концертами.

Нагадаємо, раніше ми писали, як син акторки, телеведучої Ксенії Мішиної привітав її з 35-річчям. Також ми розповідали, що віллу співачки Софії Ротару в Криму планують передати пораненим окупантам.