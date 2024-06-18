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Сергій Бабкін потішив фанатів новим фото з трьома дітьми та дружиною

18 червня 2024 23:03
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Стас Кожушко
Редактор
Сергій Бабкін показав всіх своїх дітей та дружину на спільному фото
Співак Сергій Бабкін. Фото: Instagram/babkin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Родина співака Сергія Бабкіна відзначила свято. У вівторок, 18 червня, молодшому синові артиста та його дружини Сніжани виповнилось п’ять років. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Бабкіних.

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Синові Сергія Бабкіна — п’ять років

Зірковий уродженець Харкова опублікував в сторіз свого Instagram відео, на якому Єлисей грає на музичному інструменті. Сергій Бабкін назвав сина своєю глибиною, життям та любов’ю.

Молодший син Сергія Бабкіна, Єлисей
Молодший син Сергія Бабкіна, Єлисей. Скриншот: Instagram/babkin_official

Дружина співака, Сніжана, опублікувала серію архівних знімків, а на титульну поставила актуальне фото. На ньому Єлисей позує на тлі подарунків та повітряної кулі у формі цифри 5. 

"Сьогодні в нашій родині свято. Перший ювілей нашого Лиса. Наша любов, наша гордість, наше життя! Дякую Богу! Дякую Всесвіту! Сильно щаслива", — написала Сніжана.

Також зіркова родина зробила спільне фото. За словами Сергія — воно унікальне. Діти не люблять фотографуватися, а зібрати їх разом — не така проста задача. Зазначимо, зараз Сніжана з дітьми живе в Європі. Сергій інколи приїжджає в Харків, але переважно гастролює світом з благодійними концертами.

Нагадаємо, раніше ми писали, як син акторки, телеведучої Ксенії Мішиної привітав її з 35-річчям. Також ми розповідали, що віллу співачки Софії Ротару в Криму планують передати пораненим окупантам.

Сніжана Бабкіна
День народження
українські зірки
Сергій Бабкін
діти

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