Сергій Бабкін показав всіх своїх дітей та дружину на спільному фото

Сергій Бабкін потішив фанатів новим фото з трьома дітьми та дружиною
Родина співака Сергія Бабкіна відзначила свято. У вівторок, 18 червня, молодшому синові артиста та його дружини Сніжани виповнилось п’ять років.
Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Бабкіних.
Синові Сергія Бабкіна — п’ять років
Зірковий уродженець Харкова опублікував в сторіз свого Instagram відео, на якому Єлисей грає на музичному інструменті. Сергій Бабкін назвав сина своєю глибиною, життям та любов’ю.
Дружина співака, Сніжана, опублікувала серію архівних знімків, а на титульну поставила актуальне фото. На ньому Єлисей позує на тлі подарунків та повітряної кулі у формі цифри 5.
"Сьогодні в нашій родині свято. Перший ювілей нашого Лиса. Наша любов, наша гордість, наше життя! Дякую Богу! Дякую Всесвіту! Сильно щаслива", — написала Сніжана.
Також зіркова родина зробила спільне фото. За словами Сергія — воно унікальне. Діти не люблять фотографуватися, а зібрати їх разом — не така проста задача. Зазначимо, зараз Сніжана з дітьми живе в Європі. Сергій інколи приїжджає в Харків, але переважно гастролює світом з благодійними концертами.
Нагадаємо, раніше ми писали, як син акторки, телеведучої Ксенії Мішиної привітав її з 35-річчям. Також ми розповідали, що віллу співачки Софії Ротару в Криму планують передати пораненим окупантам.
Читайте Новини.LIVE!