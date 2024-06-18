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Сергей Бабкин порадовал фанатов новым фото с тремя детьми и женой

18 июня 2024 23:03
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Стас Кожушко
Редактор
Сергей Бабкин показал всех своих детей и жену на общем фото
Певец Сергей Бабкин. Фото: Instagram/babkin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Семья певца Сергея Бабкина отметила праздник. Во вторник, 18 июня, младшему сыну артиста и его супруги Снежаны исполнилось пять лет.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Бабкиных.

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Сыну Сергея Бабкина — пять лет

Звездный уроженец Харькова опубликовал в своем Instagram видео, на котором Елисей играет на музыкальном инструменте. Сергей Бабкин назвал сына своей глубиной, жизнью и любовью.

Младший сын Сергея Бабкина, Елисей
Младший сын Сергея Бабкина, Елисей. Скриншот: Instagram/babkin_official

Супруга, Снежана, опубликовала серию архивных снимков, а на титульную поставила актуальное фото. На нем Елисей позирует на фоне подарков и шара в форме цифры 5.

"Сегодня в нашей семье праздник. Первый юбилей нашего Лиса. Наша любовь, наша гордость, наша жизнь! Слава Богу! Спасибо Вселенной! Сильно счастлива", — написала Снежана.

Также звездная семья сделала общее фото. По словам Сергея, оно уникально. Дети не любят фотографироваться, а собрать их вместе — не такая простая задача. Отметим, что сейчас Снежана с детьми живет в Европе. Сергей иногда приезжает в Харьков, но преимущественно гастролирует по миру с благотворительными концертами.

Напомним, ранее мы писали, как сын актрисы, телеведущей Ксении Мишиной поздравил ее с 35-летием. Также мы рассказывали, что виллу певицы Софии Ротару в Крыму планируют передать раненым оккупантам.

Снежана Бабкина
День рождения
украинские звезды
Сергей Бабкин
дети

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