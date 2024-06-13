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Сергей Жадан в военной форме обратился к поклонникам с просьбой о важном

13 июня 2024 14:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Группа Жадан и Собаки попросила поклонников помочь со сбором на нужды военных
Украинская группа "Жадан и собаки". Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский писатель Сергей Жадан и участники группы "Жадан и Собаки" обратились к поклонникам с просьбой о поддержке. Артисты сейчас проходят военную обучение и не имеют возможности организовывать выступления, а потому попросили у фанатов финансовой поддержки.

Соответствующий ролик был опубликован на странице писателя в Instagram.

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Сергей Жадан в военной форме обратился к поклонникам с просьбой о важном - фото 1
Сергей Жадан обратился к поклонникам. Фото: скриншот Telegram

Музыканты обратились к своей аудитории с просьбой о финансовой поддержке. Сейчас участники группы "Жадан и Собаки" проходят военную подготовку в составе 13 бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия" и не имеют возможности собирать на выступлениях средства для поддержки своих побратимов.

Артисты обеспечивали "Хартию" всем необходимым с начала полномасштабного вторжения РФ, а сейчас участники группы просят финансовой помощи для бригады у своих поклонников. Музыканты открыли сбор на 1 млн грн для того, чтобы обеспечить всем необходимым новобранцев "Хартии".

Сергей Жадан в военной форме обратился к поклонникам с просьбой о важном - фото 2
Писатель Сергей Жадан помогал бригаде "Хартия". Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

"По очевидным причинам у нас не будет в ближайшее время больших коммерческих концертов, на которых мы могли бы собрать сумму, чтобы поддержать своих собратьев, но мы верим и надеемся на людей, которые нас поддерживают, которые знают, чем мы занимаемся, которые с нами всегда были все это время", — обратился писатель к своей аудитории.

Ранее мы писали, что ученый Тимоти Снайдер осудил решение Сергея Жадана пойти в армию. А также писатель потроллил журналиста одного из украинских изданий.

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