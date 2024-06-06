Сергей Жадан рассказал, когда принял решение вступить в "Хартию"

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Известный украинский писатель Сергей Жадан и лидер группы "Жадан и Собаки" присоединился к рядам 13 бригады Нацгвардии "Хартия". Артист вместе с тремя участниками группы сейчас проходит военную подготовку.

Об этом он заявил в комментарии Lb.ua.

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В конце мая Жадан провел один из самых масштабных поэтических вечеров в киевском "Дворце спорта". Писатель представил сборник "Все стихи" и собрал в одном зале более 8 тысяч зрителей.

Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на нужды 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП), которая входит в состав Национальной гвардии Украины. Жадан уже не раз помогал именно этим бойцам.

Спустя короткий промежуток времени писатель признался, что принял отважное решение стать военным. Он вместе с двумя участниками группы, среди которых гитарист Евгений Турчинов, с зимы начали вместе проходить ВЛК и сейчас проходят обучение на военном полигоне. Музыканты стали частью бригады "Хартия".

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан и гитарист Евгений Турчинов. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Гитарист группы "Жадан и Собаки" Евгений Турчинов. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

"Это наша большая семья. Мы помогали ее создавать, стояли у истоков, поддерживали как волонтеры... Когда был поэтический вечер во Дворце Спорта в Киеве я уже был рекрутом и писал заявление на отпуск - руководство отнеслось с пониманием, меня отпустили. Тем более, вечер был благотворительный и все заработанные деньги мы передали на "Хартию"", — поделился писатель.

Относительно своих дальнейших творческих планов Жадан объяснил, что пока он вместе со своими коллегами являются рекрутами, он не строит планы на будущее и еще не знает, кем станет в армии.

Напомним, 31 мая Сергей Жадан и Евгений Турчинов презентовали общий миниальбом "Танго Харьков".

Ранее мы писали, что ученый Тимоти Снайдер осудил решение Сергея Жадана встать в армию. Также писатель заявил о желании стать военным еще два месяца назад.