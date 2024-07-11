Писатель Сергей Жадан прошел военную обучение в бригаде "Хартия"

Украинский писатель Сергей Жадан с сослуживцами. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Известный украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что вместе с другими участниками группы "Жадан и Собаки" прошел военное обучение. Музыкант получил шевроны бригады "Хартия".

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

Читайте также:

Сергей Жадан прошел военное обучение

Известный писатель и завершил военные учения и похвастался вместе со своими побратимами новенькими шевронами бригады Нацгвардии "Хартия". Обучение вместе с ним прошли участники группы "Жадан и Собаки" Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

"Получили шевроны бригады. Честь и ответственность", — лаконично подписал фотографии писатель.

Украинский писатель Сергей Жадан с собратьями. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Фотографиями с шевронами бригады "Хартия" также поделился участник группы "Жадан и Собаки" Евгений Турчинов.

"Получил шеврон бригады. Впереди ждут новые испытания и работа над собой. Имею честь присоединиться к большой и дружеской хартийской семье", — добавил он.

Украинский писатель Сергей Жадан с участниками группы "Жадан и Собаки". Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Напомним, писатель Сергей Жадан сообщил о своем решении пройти подготовку в бригаде "Хартия" в конце мая. Бойцы бригады освободили Харьковщину в сентябре 2022 года.

Мы раньше писали, что Сергею Жадану приписали роман с женщиной из политики. А также писатель мобилизовался и открыл большой сбор на нужды армии.